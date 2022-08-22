Даже если кремль не прикажет: Шейтельман объяснил, почему в праздничные дни следует соблюдать осторожность

В период августовских украинских государственных праздников следует быть очень осторожными. Существует реальная опасность того, что россияне нанесут массированные ракетные удары даже без приказа кремля.

Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он добавил, что на самом деле оккупанты и раньше без поводов наносили ракетные удары по городам, но в праздник будут хотеть этого еще больше.

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Шейтельман подчеркнул, что полностью разделяет эти оговорки населению от Офиса Президента. От оккупантов можно ожидать чего угодно.

Даже если из кремля не будет прямого приказа, то есть полевые генералы, которые принимают решения на полевом уровне. Они имеют полномочия стрелять из самолетов или из Искандеров с территории беларуси без приказа от путина,

– отметил политтехнолог.

Он отметил, что полевые командиры даже больше желают отомстить нам за то, что мы уничтожаем их солдат, офицеров, генералов.

"Я тоже призываю украинцев быть особенно осторожными в эти дни. Праздновать, но оглядываться на ситуацию", – подчеркнул Шейтельман.

Это могут быть только обычные ракетные удары

Политтехнолог считает, что те удары, которые оккупанты могут нанести в праздничные дни, ничем не будут отличаться от их предыдущих ракетных атак.

Ничего нового у россиян нет. У них не появились ниоткуда новые виды авиации, ракеты и т.д. Да и наше ПВО работает гораздо лучше, чем в начале войны, и сбивает, насколько известно, 85% ракет,

– рассказал Шейтельман.

Шейтельман объяснил, почему в праздничные дни следует соблюдать осторожность: смотрите видео

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