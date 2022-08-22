Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він додав, що насправді окупанти й раніше без приводів завдавали ракетні удари по містах, але у свято хотітимуть цього ще більше.

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російській армії не треба наказ із кремля

Шейтельман наголосив, що повністю розділяє ті застереження населенню від Офісу Президента. Від окупантів можна чекати чого завгодно.

Навіть, якщо з кремля не буде прямого наказу, то є польові генерали, які приймають рішення на польовому рівні. Вони мають повноваження стріляти з літаків чи з Іскандерів з території білорусі без наказу від путіна,

– зазначив політтехнолог.

Він зауважив, що польові командири навіть мають більше бажання помститися нам за те, що ми знищуємо їхніх солдатів, офіцерів, генералів.

"Я теж закликаю українців бути особливо обережними в ці дні. Святкувати, але озиратись на ситуацію", – наголосив Шейтельман.

Це можуть бути лише звичайні ракетні удари

Політтехнолог вважає, що ті удари, яких окупанти можуть нанести в святкові дні, нічим не відрізнятимуться від їхніх попередніх ракетних атак.

Нічого нового у росіян немає. У них не з'явились нізвідки нові види авіації, ракети тощо. Та й наше ППО працює набагато краще, ніж на початку війни, і збиває, наскільки відомо, 85% ракет,

– розказав Шейтельман.

Шейтельман пояснив, чому у святкові дні слід бути обережними: дивіться відео

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