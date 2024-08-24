Война закончится свободой для Украины: Байден поздравил наше государство с Днем Независимости

Мировые политики продолжают поздравлять Украину с 33 годовщиной со Дня восстановления Независимости. В частности, президент США Джо Байден опубликовал соответствующий пост.

По словам нынешнего главы Белого дома, пусть будет ясная погода сегодня, 24 августа, когда наше государство празднует День Независимости.

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Поздравление с Днем Независимости от Вашингтона

Байден отметил, что в начале полномасштабного вторжения Украина была свободным государством, и такой она остается по сей день.

Сегодня, когда народ Украины отмечает День Независимости, пусть будет ясно. Когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня это все еще свободная страна.

Президент США убежден, что война закончится тем, что Украина останется свободной, суверенным и независимым государством.

На фото, что политик опубликовал в сети, он вместе с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Байден почтил День Независимости Украины: смотрите сообщение в соцсетях политика

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Вспомним, что также премьер Литвы Ингрида Шимоните выражала поздравления Украине с Днем Независимости. Она прибыла в Киев, где на Софийской площади торжественно заявила, что вместе со всем цивилизованным миром восхищается украинским народом.

Ингрида Шимоните пожелала украинцам веры, стойкости и, конечно, победы. Она также ожидает, что граждане нашего государства, которые получили приют в Литве, вернутся и отстроят Донецк и Луганск и другие уничтоженные Россией города.