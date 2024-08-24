За словами нинішнього очільника Білого дому, нехай буде ясна погода сьогодні, 24 серпня, коли наша держава святкує День Незалежності.

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Вітання з Днем Незалежності від Вашингтона

Байден наголосив на тому, що на початку повномасштабного вторгнення Україна була вільною державою, і такою вона залишається по цей день.

Сьогодні, коли народ України відзначає День Незалежності, нехай буде ясно. Коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні це все ще вільна країна.

Президент США переконаний, що війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною та незалежною державою.

На фото, що політик опублікував у мережі, він разом з українським президентом Володимиром Зеленським.

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Згадаємо, що також прем'єрка Литви Інґріда Шимоніте висловлювала привітання Україні з Днем Незалежності. Вона прибула до Києва, де на Софійській площі урочисто заявила, що разом з усім цивілізованим світом захоплюється українським народом.

Інґріда Шимоніте побажала українцям віри, стійкості та, звісно, перемоги. Вона також очікує, що громадяни нашої держави, які отримали прихисток у Литві, повернуться і відбудують Донецьк та Луганськ та інші знищені Росією міста.