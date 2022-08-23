Какие ограничения будут действовать в Николаеве на День Независимости

В прошлом году было невероятное празднование Дня Независимости Украины. В этом же году, в Николаеве, в частности, не будет никаких празднований. Просим соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы тревог.

Об этом рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, во время брифинга украинского медиа-центра, передает 24 канал. Он также отметил, что в городе и области не вводились дополнительные ограничения.

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Виталий Ким глава Николаевской ОВА Я советую провести этот праздничный день на природе, мы не закрывали город и не вводили дополнительные ограничения, но понимаем, что угроза в эти дни повышена. Мы также советуем не пренебрегать опасностью и приложить максимальные усилия, чтобы защитить себя от угроз.

Как отметил Виталий Ким, коммунальные предприятия и органы власти работают дистанционно. Правилами безопасности в эти дни пренебрегать не стоит, поэтому призываем всех быть осмотрительными, резюмирует глава Николаевской области.

Ограничения в городах ко Дню Независимости Украины 2022

Киев

Руководитель Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. Кроме того, до 24 августа включительно метро будет работать с 06.00 до 21.00.

Аппарат Верховной Рады будет работать дистанционно, за исключением работников, работающих в международных делегациях и над подготовкой к следующему заседанию.

Львов

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий предостерег, что с приближением Дня Независимости и в медиа, и в соцсетях появляется все больше сообщений о возможных провокациях от россии.

Козицкий попросил не игнорировать сигналы тревоги и обязательно спускаться в укрытия.

Харьков

Из-за опасности в Харькове решили изменить продолжительность комендантского часа. Так, он будет действовать в течение 22 – 25 августа с 19:00 до 07:00. Председатель ОВА Олег Синегубов призвал население подготовиться к длительному пребыванию в домах и укрытиях.

Заметим, во время действия комендантского часа запрещено:

находиться в общественных местах;

передвигаться по улицам пешком или на транспорте.

Выйти на улицу можно только в том случае, если во время тревоги вы направляетесь в укрытие.