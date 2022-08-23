Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, під час брифінгу українського медіа-центру, передає 24 канал. Він також зазначив, у місті та області не вводили додаткових обмежень.

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Віталій Кім голова Миколаївської ОВА Я раджу провести цей святковий день на природі, ми не закривали місто і не вводили додаткових обмежень, але розуміємо, що загроза у ці дні є підвищеною. Ми також радимо не нехтувати небезпекою, та докласти максимальних зусиль, аби захистити себе від загроз.

Як зазначив Віталій Кім, комунальні підприємства та органи влади працюють дистанційно. Правилами безпеки у ці дні нехтувати не варто, тому закликаємо всіх бути обачними, резюмує очільник Миколаївщини.

Обмеження у містах до Дня Незалежності України 2022 року

Київ

Керівник Київської міської військової адміністрації Микола Жирнов заборонив проводити будь-які масові заходи у столиці впродовж 22 – 25 серпня. Крім того, до 24 серпня включно метро працюватиме з 06:00 до 21:00.

Апарат Верховної Ради працюватиме дистанційно, за винятком працівників, які працюють в міжнародних делегаціях та над підготовкою до наступного засідання.

Львів

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький застеріг, що з наближенням Дня Незалежності і в медіа, і в соцмережах з'являється все більше повідомлень про можливі провокації від росії.

Козицький попросив не ігнорувати сигнали тривоги та обов'язково спускатись до укриттів.

Харків

Через небезпеку у Харкові вирішили змінити тривалість комендантської години. Так, вона діятиме впродовж 22 – 25 серпня з 19:00 по 07:00. Голова ОВА Олег Синєгубов закликав населення підготуватися до тривалого перебування в будинках та в укриттях.

Зауважимо, під час дії комендантської години заборонено:

перебувати у громадських місцях;

пересуватися вулицями пішки чи транспортом.

Вийти на вулицю можна лише в тому разі, якщо під час тривоги ви прямуєте в укриття.

Детальніше про заходи безпеки в українських містах до Дня Незалежності читайте тут.