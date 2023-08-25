Великий праздник великого народа: как Киев отмечал День Независимости – эксклюзивные фото

Украина 24 августа праздновала свою 32-ю годовщину Независимости. Этот день имеет особенное и бесценное значение для украинцев. Как праздновали этот день в Киеве, смотрите в эксклюзивном фоторепортаже 24 Канала.

Уже второй год Украина встречает День Независимости в условиях полномасштабного вторжения. В то же время этот день – еще один, приближающий нас к победе.

Обратите внимание День Независимости на оккупированных территориях: как украинцы пытаются отмечать праздник

На улицах украинской столицы была теплая и торжественная атмосфера. Многие люди красовались в вышиванках.



Оккупанты пришли нас убивать, однако теперь их техника – обгорелый лом / Валентина Полищук для 24 Канала



Даже маленькие украинцы отдают себе отчет в цене этого дня / Валентина Полищук для 24 Канала



Оккупанты не имели и не имеют никаких шансов / Валентина Полищук для 24 Канала Оккупанты не имели и не имеют никаких шансов / Валентина Полищук для 24 Канала



День Независимости в Киеве / Валентина Полищук для 24 Канала



С собой люди принесли сине-желтые флаги / Валентина Полищук для 24 Канала С собой люди принесли сине-желтые флаги / Валентина Полищук для 24 Канала



Также украинцы почтили память погибших за Украину / Валентина Полищук для 24 Канала Также украинцы почтили память погибших за Украину / Валентина Полищук для 24 Канала



Самое главное желание и взрослых, и детей – мирное небо над Украиной / Валентина Полищук для 24 Канала

Новый день приближает нас к победе / Валентина Полищук для 24 Канала Новый день приближает нас к победе / Валентина Полищук для 24 Канала Самое главное желание и взрослых, и детей – мирное небо над Украиной / Валентина Полищук для 24 Канала

День Независимости в Киеве / Валентина Полищук для 24 Канала

Как мир отмечал День Независимости Украины

Во многих странах мира состоялись торжества по случаю Дня Независимости Украины. В частности, в Ларнаке развернули огромный украинский флаг. В Канберре исполнили гимн Украины. Кроме того, многие мировые локации подсветили цветами украинского флага. В частности, говорится об Эйфелевой башне в Париже.