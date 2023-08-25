Вже другий рік поспіль Україна зустрічає День Незалежності в умовах повномасштабного вторгнення. Водночас цей день – ще один, який наближає нас до перемоги.
Зверніть увагу День Незалежності на окупованих територіях: як українці намагаються відзначати свято
На вулицях української столиці була тепла й урочиста атмосфера. Багато людей красувалися у вишиванках.
Окупанти прийшли нас вбивати, однак тепер їхня техніка – обгорілий брухт / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Навіть маленькі українці усвідомлюють ціну цього дня / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Окупанти не мали й не мають жодних шансів / Валентина Поліщук для 24 Каналу
День Незалежності у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу
З собою люди принесли синьо-жовті прапори / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Також українці вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Найголовніше бажання і дорослих, і дітей – мирне небо над Україною / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Новий день наближає нас до перемоги / Валентина Поліщук для 24 Каналу
День Незалежності у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу
Як світ відзначав День Незалежності України
У багатьох країнах світу відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, у Ларнаці розгорнули величезний український прапор. У Канберрі виконали гімн України. Окрім того, чимало світових визначних локацій підсвітили кольорами українського прапору. Зокрема, мовиться про Ейфелеву вежу у Парижі.