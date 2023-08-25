Вже другий рік поспіль Україна зустрічає День Незалежності в умовах повномасштабного вторгнення. Водночас цей день – ще один, який наближає нас до перемоги.

Зверніть увагу День Незалежності на окупованих територіях: як українці намагаються відзначати свято

На вулицях української столиці була тепла й урочиста атмосфера. Багато людей красувалися у вишиванках.



Окупанти прийшли нас вбивати, однак тепер їхня техніка – обгорілий брухт / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Навіть маленькі українці усвідомлюють ціну цього дня / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Окупанти не мали й не мають жодних шансів / Валентина Поліщук для 24 Каналу



День Незалежності у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу



З собою люди принесли синьо-жовті прапори / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Також українці вшанували пам'ять тих, хто загинув за Україну / Валентина Поліщук для 24 Каналу



Найголовніше бажання і дорослих, і дітей – мирне небо над Україною / Валентина Поліщук для 24 Каналу

Новий день наближає нас до перемоги / Валентина Поліщук для 24 Каналу Найголовніше бажання і дорослих, і дітей – мирне небо над Україною / Валентина Поліщук для 24 Каналу

День Незалежності у Києві / Валентина Поліщук для 24 Каналу

Як світ відзначав День Незалежності України

У багатьох країнах світу відбулися урочистості з нагоди Дня Незалежності України. Зокрема, у Ларнаці розгорнули величезний український прапор. У Канберрі виконали гімн України. Окрім того, чимало світових визначних локацій підсвітили кольорами українського прапору. Зокрема, мовиться про Ейфелеву вежу у Парижі.