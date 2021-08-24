В День Независимости в Киеве подняли сине-желтый флаг: видео церемонии

В Киеве 24 августа проходит масштабный военный парад ко Дню Независимости. Праздничное действо началось с церемонии поднятия Государственного флага.

Сопровождало поднятие Государственного Флага звучание Государственного Гимна Украины.

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Право поднять сине-желтый флаг предоставили лучшим военнослужащим почетного караула. Возглавлял знаменосную группу участник боевых действий, командир роты почетного караула старший лейтенант Антон Слотвинский.

Несли флаг Украины штаб-сержант Анатолий Косюга и солдаты Иван Григорийчук и Дмитрий Василенко.

В День Независимости в Киеве подняли сине-желтый флаг: смотрите видео

Как празднуют День Независимости Украины

24 августа проведут торжественный концерт и парад войск. На Крещатике будет пролет авиации в составе воздушной колонны сил безопасности и обороны и вооруженных сил стран-партнеров.

На Трухановом острове планируют артиллерийский салют, а на Днепре торжественное прохождение катеров.

В рамках празднования впервые за 311 лет в Украину из Швеции привезли Конституцию Филиппа Орлика.

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