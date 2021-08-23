На День Независимости объявили штормовое предупреждение: какие регионы накроет непогода

В Украине объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупредили, что на День Независимости западные регионы снова охватит непогода.

В ГСЧС предупредили, что 24 августа на Западе будут грозы, местами шквалы. При этом, ветер там будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

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Из-за этого в ряде регионов объявили I уровень опасности, желтый. Это означает, что погодные условия являются потенциально опасными для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Поэтому украинцам рекомендуют быть внимательными и осторожными, если придется выходить из дома.

Мощные ливни и I уровень опасности прогнозируют на:

Львовщине;

Волыни;

Ровненщине;

Житомирщине.



Прогноз погоды на 24 Августа / Карта Укргидрометцентра

Поднятие уровня рек на Прикарпатье и Львовщине

Кроме этого, спасатели предупредили о подъеме уровней воды на 0,2 – 1,2 метра в реках бассейнов Сяна и Днестра. В то же время в местах прохождения мощных ливней возможно формирование значительного местного и склонного стока.