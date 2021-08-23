У ДСНС попередили, що 24 серпня на Заході будуть грози, подекуди шквали. При цьому, вітер там сягатиме 15 – 20 метрів на секунду.

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Через це у низці регіонів оголосили I рівень небезпечності, жовтий. Це означає, що погодні умови є потенційно небезпечними для населення, інфраструктури та навколишнього середовища. Тож українцям рекомендують бути уважними обережними, якщо доведеться виходити з дому.

Потужні зливи та І рівень небезпечності прогнозують на:

Львівщині;

Волині;

Рівненщині;

Житомирщині.



Прогноз погоди на 24 серпня / Карта Укргідрометцентру

Підняття рівня річок на Прикарпатті та Львівщині

Крім цього, рятувальники попередили про пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1,2 метра на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра. Водночас у мiсцях проходження потужних злив можливе й формування значного мiсцевого та схилового стоку.

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