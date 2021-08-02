В День Независимости за порядком будет следить авиация и водная полиция

Во время празднования 30 годовщины Дня Независимости Украины подразделения МВД будут работать в усиленном режиме. Задействуют авиацию, водную полицию и усилят кибербезопасность.

На базе Нацполиции будет работать ситуационный центр, который обеспечит координацию силовых ведомств. О мерах безопасности на День Независимости рассказал глава МВД Денис Монастырский на форуме "Украина 30".

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Как полиция будет охранять порядок на День Независимости

Денис Монастырский отметил, что начиная с 16 августа более 2000 нарядов полиции будут нести службу на улицах населенных пунктов и дорогам.

Только в Киеве для охраны порядка привлекут около 10 тысяч полицейских и нацгвардейцев. С 21 августа всех переведут на усиленный режим работы.

Кого привлекут к усиленным мерам безопасности:

подразделения быстрого реагирования,

взрывотехники,

кинологи,

дополнительные оперативно-следственные группы.

Правоохранители проводят отработки, чтобы на День Незалежности не возникли угрозы на границе или незаконное использование взрывчатки.

Чтобы не допустить дестабилизации оперативных обстоятельств мы проводим комплексные оперативно-профилактические отработки и принимаем дополнительные меры,

– сказал Монастырский.

Авиация, водная полиция и кибербезопасность

Для мобильности в День Независимости к охране порядка привлекут авиационные резервы и силы водной полиции. Вблизи локаций празднования разместят пожарно-спасательную и специальную технику.

К тому же следить за порядком будут и в интернете. По словам Дениса Монастырского, подразделения киберполиции будут в круглосуточной готовности, чтобы обеспечить оперативное перекрытие украинского сегмента киберпространства.

... мы готовы обеспечить надлежащее реагирование на любые внешние и внутренние вызовы и угрозы во время празднования 30 годовщины Независимости Украины. Праздник Независимости будет безопасным,

– заявил глава МВД.