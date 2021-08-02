На базі Нацполіції працюватиме ситуаційний центр, який забезпечить координацію силових відомств. Про заходи безпеки на День Незалежності розповів очільник МВС Денис Монастирський на форумі "Україна 30".

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Як поліція охоронятиме порядок на День Незалежності

Денис Монастирський зазначив, що починаючи з 16 серпня понад 2 тисячі нарядів поліції будуть нести службу на вулицях населених пунктів та дорогах.

Лише у Києві для охорони порядку залучать близько 10 тисяч поліцейських та нацгвардійців. З 21 серпня усіх переведуть на посилений режим роботи.

Кого залучать до посилених заходів безпеки:

підрозділи швидкого реагування,

вибухотехніки,

кінологи,

додаткові оперативно-слідчі групи.

Правоохоронці проводять відпрацювання, аби на День Незалежності не винило загроз на кордоні чи через незаконне використання вибухівки.

Щоб не допустити дестабілізацію оперативних обставин ми проводимо комплексні оперативно-профілактичні відпрацювання та вживаємо додаткові заходи,

– сказав Монастирський.

Авіація, водна поліція і кібербезпека

Для мобільності у День Незалежності до охорони порядку залучать авіаційні резерви та сили водної поліції. Поблизу локацій святкування розмістять пожежно-рятувальну і спеціальну техніку.

До того ж пильнувати порядок будуть і в інтернеті. За словами Дениса Монастирського, підрозділи кіберполіції є у цілодобовій готовності, аби забезпечити оперативне перекриття українського сегмента кіберпростору.

...ми готові забезпечити належне реагування на будь-які зовнішні та внутрішні виклики і загрози під час святкування 30 річниці Незалежності України. Свято Незалежності буде безпечним,

– заявив глава МВС.

Зверніть увагу! У Міністерстві фінансів повідомили, що на святкування Дня Незалежності виділили 5,4 мільярда гривень. Ці гроші передбачають не лише витрати на урочистості, а й модернізацію аеропортів, доріг і добудову корпусу в Охматдиті. До речі, у рамках святкування в Україну привезуть Конституцію Пилипа Орлика. Її зможуть побачити всі охочі.