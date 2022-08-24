Вместо салютов – взрывы, вместо парада – мобилизация: как украинцы приближают день победы

Сегодня – День Независимости нашей Украины. И 182-й день войны (полномасштабной – 24 канал) против супостата из россии.

Праздник под тенью войны

Вместо салютов в небе у нас есть взрывы от снарядов. Вместо парадов – мобилизация. Вместо праздничной одежды – военная униформа.

Достойно внимания Пол года войны в Украине: что изменилось для российских оккупантов

ВСУ , территориальная оборона, медработники, мчсники, коммунальщики, повара – работа абсолютно каждого приближает нас к победе.

Поздравления Александра Биленького с Днем Независимости Украины: видео

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Каждый из нас – победитель

Мы как Полтавский областной совет размещаем эвакуированных людей, одеваем и обеспечиваем военных, подключаем гуманитарную помощь. Мы – не испуганный тыл, мы – активный второй фронт.

Склоняю голову перед всеми, чьи жизни унесли проклятые оккупанты. Спасибо каждому жителю Полтавщины, каждому украинцу за посильный вклад в нашу общую победу. Отечество – это не кто-то и где-то, каждый из нас – Украина. Сражаемся – поборем!

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