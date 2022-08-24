Свято під тінню війни
Замість салютів у небі ми маємо вибухи від снарядів. Замість парадів – мобілізацію. Замість святково одягу – військові однострої.
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Кожен з нас – переможець
Ми як Полтавська обласна рада розміщуємо евакуйованих людей, одягаємо та обладнуємо військових, залучаємо гуманітарну допомогу. Ми – не наляканий тил, ми – активний другий фронт.
Схиляю голову перед усіма, чиї життя забрали кляті окупанти. Дякую кожному жителю Полтавщини, кожному українцеві за посильний внесок у нашу спільну перемогу. Вітчизна – це не хтось і десь, кожен із нас – Україна. Борімося – поборемо!
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