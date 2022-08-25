Яркое завершение тревожного Дня Независимости: в Киеве Родина-мать стала сине-желтой

В конце тревожного Дня Независимости в столице решили разбавить этот неспокойный праздник. Так, Родину-мать подсветили цветами нашего национального флага.

Такую красоту киевляне могли наблюдать вечером. Об этом сообщает 24 канал.

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Родина-мать стала сине-желтой

На опубликованных в сети фото можно увидеть, как в Киеве наивысшее монументальное сооружение Европы – "Родину-мать" – подсветили цветами украинского флага. Это было сделано в честь Дня Независимости нашей страны.

Кстати, ранее в столице 24 августа запретили проводить какие-либо мероприятия из-за войны, но все же подсветка Родины-матери состоялась.

Родину-мать подсветили цветом флага / фото Евгений Котенко и Александр Ткаченко

россияне обстреляли Украину в День Независимости

По информации "Оперативного ВСУ", после многочисленных сообщений о воздушной тревоге 24 августа по Украине распространилась волна фейковых сообщений о взрывах в Белой Церкви, Ровно, Харькове и Житомирской области.

Кроме этого, в День Независимости были сообщения о фейковых заминированиях объектов инфраструктуры в Виннице, Ровно, Львове, Хмельницком и Киеве. В свою очередь, официально подтвержденные вражеские обстрелы случились в:

Миргороде, Полтавская область;

Харькове, Малой Даниловке, Дергачах, Харьковской области;

Никопольском, Синельниковском, Криворожском, Днепровском районах Днепропетровской области;

Шепетовском районе Хмельницкой области;

Николаеве, Баштанской, Березнеговатской, Новобугской общинах Николаевской области;

Запорожье, Запорожская область;

Эсманской, Зноб-Новгородской, Белопольской общин Сумской области;

Черниговском районе Черниговской области;

на линии разграничения в Донецкой области.

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