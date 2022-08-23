Комендантский час в Харькове: какие ограничения ввели на День Независимости
Украинцы готовятся ко Дню Независимости. Некоторые регионы уже ввели определенные ограничения на праздник. Рассказываем, чего ожидать жителям Харькова.
Как отметили в ОВА, необходимо с пониманием отнестись к ограничениям и подготовиться к пребыванию дома и укрытиях – это наша безопасность.
К теме Угроза от россии на День Независимости Украины: какие ограничения ввели в городах
В Харькове меняется время комендантского часа
С 22 августа комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 следующего дня.
А на День Независимости комендантский час начнется в 19:00 23 августа и закончится в 7:00 25 августа.
В настоящее время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или на транспорте. Власти просят быть дома и не игнорировать тревогу.
День Независимости – это о нашем ДНК. Это то, что мы защищали, защищаем и будем защищать. Не дадим врагу шансов ни на какие провокации. Поэтому в праздник нашей независимости будем максимально бдительными,
– отметили в ОВА.
Ограничения по Украине на День Независимости
Накануне Дня Независимости Украины россия решила закрыть воздушное пространство в приграничных с нашим государством областях. Такие меры оккупанты вводят с 22 по 25 августа.
россияне увеличили присутствие в Черном море носителей крылатых ракет типа "Калибр". Так они готовятся к провокациям ко Дню Независимости Украины, пояснили в ОК "Юг".
Украинцев предупредили о высокой угрозе массовых ракетных обстрелов и провокациях в канун Дня Независимости. Поэтому в разных городах на несколько дней ввели дополнительные ограничения. Подробнее – читайте здесь.
Кроме того, 24 канал сообщал, что власти Киева призывают быть особенно бдительными на этой неделе и очень просят позаботиться о собственной безопасности: при сигналах воздушной тревоги сразу идти в укрытие.
Стоит посмотреть – в некоторых регионах тестируют тревогу относительно радиационной опасности: смотрите видео