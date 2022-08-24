Министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо прибыл в Киев

В столицу Украины 24 августа прибыл министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо. Его встретили на железнодорожном вокзале.

Об этом сообщил сам глава министерства иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо. Что именно он посетит в Киеве – пока неизвестно.

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Жуан Кравиньо уже прибыл в Киев

Это честь быть в Киеве в этот день, когда отмечают 31-ю годовщину Независимости Украины, которую хотела и не смогла уничтожить россия,

– заявил министр.

Он принес послание солидарности, политической, военной, финансовой и гуманитарной поддержки Португалии Украине.



Жуан Кравиньо прибыл в столицу 24 августа / фото твиттер Жуан Кравиньо



Жуана Кравиньо встретили на вокзале / фото твиттер Жуана Кравиньо

Португалия против визовых санкций для россии

Португалия отказалась вводить запрет на въезд российских туристов в Европейский Союз. В министерстве иностранных дел Португалии подчеркнули, что целью санкций против москвы не должно быть наказание русского народа.

"Португалия считает, что основная цель режима санкций должна состоять в том, чтобы наказать российскую военную машину, а не русский народ", – говорится в заявлении.

Там добавили, что Португалия примет участие в обсуждении, которое в конечном итоге может состояться на европейском уровне по этому вопросу, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС.

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