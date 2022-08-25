189 воздушных тревог: путин снова показал реальные причины войны

Не твоя, вот ты и бесишься. 189 воздушных тревог. Рекорд. Так путин поздравил нас с Днем Независимости.

россияне неделями накапливали ракеты, чтобы потом в один день ударить более массово, чем мы привыкли. Чтобы в Киеве время без тревог было более коротким, чем время с тревогами.

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Был ли в этом военный смысл?

Вряд ли. Это как открывать метро к памятной дате. Тупая советская традиция. Что это было тогда? Типичная истерика. От бессилия.

Истерики идут в ход, когда других аргументов не осталось. Когда перестал работать даже аргумент военной силы. Истерики - это всегда как явка с повинной. Признание своего поражения.

путин повел себя как классический муж-абьюзер, от которого ушла жена, а он на годовщину расставания устроил дебош и пьяным кричал, что она только его. В очередной раз продемонстрировав, что бывшая жена приняла правильное решение. Избавившись от этого неадеквата.

путин хотел испортить праздник? И наоборот подчеркнул его важность. Те гости, кто хотел нас поздравить, и так пришли. Важные гости и настоящие друзья. А парад на Крещатике в этом году такой, которому не страшны российские ракеты.

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путин снова показал причины войны

Не мифическое вступление в НАТО, которого бы не было. Ни постылые денацификации и демилитаризации. Это именно Украинская независимость. Она не дает ему спать по ночам. И с ней он ничего не может поделать.

путин кричал про НАТО, которое ползет к границам россии. Но финны и шведы вступили в НАТО, и путин смог ответить только черным пиаром на финского премьер-министра. А украинская независимость заставила его начать войну. Поставить все на кон. И проиграть.

Мы еще не выиграли, мы платим безумную цену за независимость, но путин уже проиграл. И он знает это. И поэтому устраивает истерики от бессилия на День Независимости Украины. Самый важный день для него в году. И самый важный день для нас. Теперь самый важный.

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