День отмены рабства: в США согласовали новый праздник

Джозеф Байден подписал законопроект о признании Дня отмены рабства в США федеральным праздником. Его будут отмечать 19 июня.

Палата представителей проголосовала за принятие документа. Там окончательно приняли текст закона 415 голосами против 14 голосов при поддержке лидеров демократов и республиканцев.

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Почему праздник является важным для США

Законопроект о новом празднике единогласно одобрили в Сенате США. По словам Байдена, эта дата является днем ​​"глубокого веса и силы".

Благодаря тому, что Juneteenth становится федеральным праздником, все американцы могут почувствовать силу этого дня и научиться нашей истории, отметить прогресс и бороться с расстоянием, которое мы преодолели,

– подчеркнул президент США.

Аналогичный проект закона демократы пытались провести через Конгресс в июле 2020 года, но тогда сенатор-республиканец Рон Джонсон заблокировал голосование. Все потому, что выходной день для госслужащих будет обходиться казне в 600 миллионов долларов в год.

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