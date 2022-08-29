Ни одна жертва не станет тщетной, – Залужный трогательно вспомнил о павших бойцах в День памяти

В Украине 29 августа является Днем памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Это та цена, которую народ платит за свободу.

Об этом сказал генерал и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины. Он подчеркнул, что украинцы ежедневно должны помнить о том, за какие средства нам удается выстоять.

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"Ни одна жертва не будет тщетной"

По словам Залужного, нет правильных слов или времени, чтобы говорить о потерях. Поскольку говорится о сломанных и потерянных жизнях людей, которые для кого-то были всей вселенной.

К сожалению, герои умирают. Они обретают вечную жизнь и вечную славу, остаются нашим духовным ориентиром и примером для будущих поколений украинцев. Но их больше нет для тех, кому они нужны живыми,

– сказал Залужный.

Он выразил соболезнования родным погибших. Подчеркнул – это самая сознательно отданная государству жертва.

"Обещаю, ни одна жертва не станет тщетной – мы будем продолжать борьбу до нашей Победы. Стоим со щитом. Помним всех, кто на щитах. Вечная память Героям!", – добавил Залужный.

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россияне способны только врать

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай напомнил, что День памяти защитников Украины начали, как дань украинским героям, отдавшим свою жизнь в Иловайске 8 лет назад. В это время исчезли иллюзии, что россия способна на "жесты доброй воли", "зеленые коридоры". оккупанты могут только цинично врать.

"Мы делали все возможное, чтобы скорбный список погибших Героев не пополнялся новыми именами, но враг начал новый виток кровавой российско-украинской войны. Он уже не прикрывается овечьими шкурами "эленерий" и "деенерий"", – сказал Гайдай.

Он отметил, что россия отправляет на эту войну ничтожеств, а Украину защищают лучшие представители нации. Из-за этого потеря каждого настолько тяжела.

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Руководитель Офиса президента Андрей Ермак написал, что Украина сейчас очень дорого платит за свободу и нужно победить, чтобы обеспечить безопасность для будущих поколений.

"Россия будет отвечать за все. И эта ответственность перейдет к их детям, а от них – к их внукам. За каждую смерть украинца будет расплата", – подчеркнул Ермак.

О героях Украины, положивших жизнь за свободу, написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он отметил, что воины нашего народа борются за выживание от Руси-Украины до казаков Сагайдачного и Хмельницкого, от армии УНР до сегодняшних защитников.

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"Ровно 8 лет назад под Иловайском погибли сотни украинских военных, сотни были ранены или пропали без вести. Россия нарушила договоренность о "зеленом коридоре" и вероломно расстреляла колонну. С тех пор враг больше не скрывает свое лукавое лицо. Лицо террориста, словам и действиям которого нет веры. "Вся наша вера сегодня – в защитников Украины", – рассказал Шмыгаль.

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