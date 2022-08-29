Про це сказав генерал та головнокомандувач Збройних Сил України. Він наголосив, що українці щодня повинні пам'ятати про те, яким коштом нам вдається вистояти.

До теми Для чого Залужний розкрив кількість загиблих військових: відповідь експерта

"Жодна жертва не буде марною"

За словами Залужного, немає правильних слів чи вчасного часу, щоб говорити про втрати. Оскільки мовиться про зламані й втрачені життя людей, які для когось були цілим всесвітом.

На жаль, герої вмирають. Вони здобувають вічне життя і вічну славу, залишаються нашим духовним орієнтиром і прикладом для прийдешніх поколінь українців. Але їх більше немає для тих, кому вони потрібні живі,

– сказав Залужний.

Він висловив співчуття рідним загиблих. Наголосив – це найбільша свідомо віддана державі жертва.

"Обіцяю, жодна жертва не стане марною – ми продовжуватимемо боротьбу до нашої Перемоги. Стоїмо зі щитом. Пам'ятаємо всіх, хто на щитах. Вічна пам'ять Героям!", – додав Залужний.

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росіяни здатні лише брехати

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай нагадав, що День пам'яті захисників України започаткували, як данину українським героям, що віддали своє життя в Іловайську 8 років тому. Саме тоді зникли ілюзії, що росія здатна на "жести доброї волі", "зелені коридори". Окупанти можуть лише цинічно брехати.

"Ми робили усе можливе, щоб скорботний список загиблих Героїв не поповнювався новими іменами, але ворог розпочав новий виток кривавої російсько-української війни. Він вже не прикривається овечими шкурами "еленерій" і "деенерій", – сказав Гайдай.

Він зазначив, що росія відправляє на цю війну нікчем, а Україну захищають найкращі представники нації.Через це втрата кожного є настільки важкою.

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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав, що Україна зараз дуже дорого платить за свободу й потрібно перемогти, щоб забезпечити безпеку для майбутніх поколінь.

"росія відповідатиме за все. І ця відповідальність перейде до їхніх дітей, а від них – до їхніх онуків. За кожну смерть українця буде розплата", – наголосив Єрмак.

Про героїв України, які поклали життя за свободу, написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що воїни нашого народу борються за виживання від Русі-України до козаків Сагайдачного й Хмельницького, від армії УНР до захисників сьогодення.

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"Рівно 8 років тому під Іловайськом загинули сотні українських військових, сотні були поранені або зникли безвісти. росія порушила домовленість про "зелений коридор" і віроломно розстріляла колону. Звідтоді ворог більше не приховує своє лукаве обличчя. Обличчя терориста, словам і діям якого немає віри. Уся наша віра сьогодні – у захисників України, – розповів Шмигаль.

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