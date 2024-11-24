Зло из Москвы должно быть наказано, – Буданов и Малюк почтили память жертв Голодомора

В Украине 23 ноября в четвертую субботу месяца, чтят память жертв голодоморов. К акции также присоединились и начальник ГУР МО Кирилл Буданов и глава СБУ Василий Малюк.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Кирилла Буданова в его телеграм-канале.

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Что сказал Буданов о Дне памяти жертв голодоморов

Начальник ГУР МО выложил фотографии, где он вместе с Василием Малюком почтил память погибших украинцев от акта геноцида, который провела советская власть.

Оба генерала возложили цветы к памятнику девочки "Горькая память детства", которая напоминает о трагической судьбе самой уязвимой категории жертв Голодомора – детей. Этот памятник расположен на территории Национального музея Голодомора-геноцида в Киеве.

Чтим память жертв Голодомора – геноцида украинского народа. Зло из Москвы должно быть наказано!

– написал Буданов.

Буданов и Малюк чтят память жертв Голодомора в Киеве / Фото с телеграм-канала Кирилла Буданова

Также Буданов вместе с Малюком помолились в память о жертвах голодоморов в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. На мероприятии чествования памяти также присутствовал и настоятель ПЦУ Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний.

К слову, по разным городам Украины также состоялись мероприятия, посвященные памяти жертв голодоморов. Люди собирались, чтобы помолиться и отдать дань уважения тем, кого убила голодом советская власть.

Кроме того, министра внутренних дел Игорь Клименко отметил, что МВД обнародовало тысячи уголовных дел, касающихся Голодомора. Министерство также сформировало электронную карту, где доступны все эти документы и фотокопии дел.