"Мы не говорим много – мы делаем": Наев поздравил украинских военных с Днем пехоты

В Украине 6 мая отмечается День пехоты. По этому случаю генерал-лейтенант Сергей Наев опубликовал поздравление украинским пехотинцам.

Он посетил фронт и привез военным дроны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Наева в Facebook.

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День пехоты – день тех, кто не сломался

Наев отметил мужество и единство украинских пехотинцев.

У нас, как всегда, блиндажи и окопы, оружие в руках и враг на расстоянии выстрела. Никто не расскажет об этом дне лучше, чем земля под ногами, которая держит наш след. Никто не почтит нас так, как побратим, который молча подает флягу, когда пересохло в горле после очередного обстрела,

– написал генерал-лейтенант.

Он посетил военных на позициях и передал от неравнодушных украинцев "то, что действительно нужно здесь и сейчас":

26 дронов "Mavic 3T" с тепловизионной камерой,

230 FPV-дронов "Vyriy 15pro".

Наев отметил, что каждый дрон – это шанс военного уничтожить врага, спасти свою жизнь и вернуться домой.

Мы – пехота. Мы не говорим много – мы делаем. Но что бы там не говорили, мы не каменные. У каждого из нас – есть душа, которая болит. Есть тишина, которая тяжелее взрыва. Но мы стоим. Потому что если не мы – то кто? Потому что знаем, что за нами – наши. Те, кто дома. Те, кто верит. Те, кто ждет,

– добавил генерал-лейтенант.

Он отметил, что День пехоты – это день тех, кто не сломался, "вгрызся в землю и остался живым".

"Низкий поклон тем, кто не вернулся. Тем, кого вспоминаешь каждую ночь, глядя в темноту. Честь тем, кто держится сейчас. Мы – стоим. И этим мы живы", – также написал Наев.

24 Канал присоединяется к чествованию павших украинских пехотинцев и выражает искренние соболезнования их семьям и близким. Вечная и светлая память воинам!