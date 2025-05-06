Він відвідав фронт та привіз військовим дрони. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Наєва у Facebook.

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День піхоти – день тих, хто не зламався

Наєв відзначив мужність та єдність українських піхотинців.

У нас, як завжди, бліндажі та окопи, зброя в руках і ворог на відстані пострілу. Ніхто не розповість про цей день краще, ніж земля під ногами, яка тримає наш слід. Ніхто не вшанує нас так, як побратим, який мовчки подає флягу, коли пересохло в горлі після чергового обстрілу,

– написав генерал-лейтенант.

Він відвідав військових на позиціях та передав від небайдужих українців "те, що справді потрібне тут і зараз":

26 дронів "Mavic 3T" з тепловізійною камерою,

230 FPV-дронів "Vyriy 15pro".

Наєв зауважив, що кожен дрон – це шанс військового знищити ворога, врятувати своє життя та повернутися додому.

Ми – піхота. Ми не говоримо багато – ми робимо. Але що б там не казали, ми не кам'яні. У кожного з нас – є душа, яка болить. Є тиша, що важча за вибух. Але ми стоїмо. Бо якщо не ми – то хто? Бо знаємо, що за нами – наші. Ті, хто вдома. Ті, хто вірить. Ті, хто чекає,

– додав генерал-лейтенант.

Він зауважив, що День піхоти – це день тих, хто не зламався, "вгризся в землю і лишився живим".

"Низький уклін тим, хто не повернувся. Тим, кого згадуєш щоночі, дивлячись у темряву. Честь тим, хто тримається зараз. Ми – стоїмо. І цим ми живі", – також написав Наєв.

24 Канал приєднується до вшанування полеглих українських піхотинців та висловлює щирі співчуття їхнім сім'ям та близьким. Вічна та світла пам'ять воїнам!