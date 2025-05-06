Вшануймо пам’ять полеглих Героїв та висловімо безмежну вдячність кожному і кожній, хто сьогодні захищає наше майбутнє!

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Україна стоїть, бо стоїть піхота

Хвилина мовчання з нагоди Дня піхоти: відео

День піхоти відзначається в Україні з метою вшанування мужності та героїзму захисників з механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Свято нині набуло особливого значення, адже піхотинці щодня й щогодини стоять за свободу, незалежність та територіальну цілісність України.

Українська піхота разом з іншими родами військ захищали нас та нашу державу ще з 2014 року під час АТО та ООС. Піхотинці вже прогнали окупантів із Київської, Чернігівської та Сумської областей у 2022 році, провели блискавичний контрнаступ на Харківщині та звільнили Херсон. І до сьогодні воїни піхоти звільняють нашу землю від ворогів, часто, на жаль, ціною власного життя.

Редакція 24 Каналу приєднується до вшанування українських Героїв-піхотинців! Вічна та світла пам'ять тим воїнам, які до останнього подиху боронили Україну від лютого та ненависного ворога.