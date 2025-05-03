ВСУ присоединятся к параду Победы в Великобритании

В понедельник, 5 мая, ВСУ примут участие в военном шествии, посвященном 80-летию Дня Победы в Европе. Украинцы присоединятся к военнослужащим Великобритании.

Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Reuters, передает 24 Канал. Событие знаменует окончание боевых действий на континенте во время Второй мировой войны.

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Что известно о мероприятии

Украинские защитники присоединятся к около 1000 военнослужащих Вооруженных сил Великобритании, включая солдат на лошадях и военные оркестры. Это будет символизировать "глобальную поддержку непрерывной борьбы за свободу" против России.

В разгар первой полномасштабной войны в Европе со времен Второй мировой войны уместно, что ВСУ, которые сейчас воюют на фронте свободы, представлены на мероприятии в понедельник,

– сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.

К слову, страна планирует различные мероприятия накануне годовщины, в частности военный парад и пролет самолетов. Кульминацией станет молебен в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, который посетит королевская семья.

Напомним, накануне лидеры 19 стран подтвердили свое участие на параде в Москве 9 мая. Среди приглашенных – лидеры Бразилии, Венесуэлы, Китая, Палестины, Кубы, Сербии и другие.