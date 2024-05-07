В Эстонии и Берлине запретили российскую символику на 9 мая

В столице Германии в этом году запретили российскую символику, которая может прославлять агрессию против нашего государства, во время праздничных мероприятий 9 мая. В Эстонии также не остались в стороне от таких ограничений.

В частности, это касается военной формы, плакатов с буквами V или Z, а также других символов и знаков, которые демонстрируют приверженность к вооруженной агрессии России против Украины.

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"Мир для Европы"

В течение среды и четверга в Берлине планируют провести ряд мероприятий по случаю завершения Второй мировой войны в Европе. Состоится также несколько церемоний возложения венков к советским мемориалам в Трептов-парке и Тиргартене. В частности, проведут митинги у Бранденбургских ворот и в правительственном квартале.

Как и в прошлом году, в 2024 году правоохранители снова запретили демонстрацию российских флагов, военную форму, плакаты с буквами V или Z и другие символы и знаки, которые могут прославлять войну РФ против Украины вблизи советских мемориалов. Российские военные марши и песни также запрещены.

Заметим также, что сторонники нашего государства анонсировали демонстрацию в правительственном квартале: "Мир для Европы! Российских солдат прочь из Украины". Однако в четверг ожидается прибытие в Берлин группы пропутинских байкеров "Ночные волки".

В Эстонии также запретили подобную символику

Полиция Эстонии на 9 мая запретила публичные собрания с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений России.

Правоохранители не будут регистрировать публичные собрания, если есть основания считать, что на собрании будут демонстрировать символику государства-агрессора и разжигать вражду.

Полиция не запрещает чтить память погибших, но запрещена поддержка агрессии. Поэтому запрещены публичные собрания: шествия и другие скопления людей с использованием запрещенной символики или выражением поддержки военных преступлений со стороны России,

– сказал руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви.

Полиция не регистрирует такие публичные собрания, поскольку они могут привести к серьезным правонарушениям и конфликтам. В частности, правоохранители будут усиленно следить за соблюдением и предотвращением нарушения порядка. Возле военного кладбища в Таллинне будет присутствовать полиция диалога.

"Полиция не запрещает поминать погибших. Люди могут прийти на кладбище, склонить голову, возложить цветы, зажечь свечи. Все это должно происходить спокойно, достойно и уважительно. Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям. Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и т.д.", – добавили правоохранители.