Зокрема, це стосується військової форми, плакатів з літерами V або Z, а також інших символів та знаків, які демонструють прихильність до збройної агресії Росії проти України.

Дивіться також Не буде 9 травня: чому в Криму скасували святкування "дня перемоги"

"Мир для Європи"

Протягом середи та четверга у Берліні планують провести низку заходів з нагоди завершення Другої світової війни в Європі. Відбудеться також кілька церемоній покладання вінків до радянських меморіалів у Трептов-парку і Тіргартені. Зокрема, проведуть мітинги біля Бранденбурзьких воріт і в урядовому кварталі.

Як і минулоріч, у 2024 році правоохоронці знову заборонили демонстрацію російських прапорів, військову форму, плакати з літерами V або Z та інші символи й знаки, які можуть прославляти війну РФ проти України поблизу радянських меморіалів. Російські військові марші та пісні також заборонені.

Зауважимо також, що прихильники нашої держави анонсували демонстрацію в урядовому кварталі: "Мир для Європи! Російських солдатів геть з України". Однак у четвер очікується прибуття до Берліна групи пропутінських байкерів "Нічні вовки".

В Естонії також заборонили подібну символіку

Поліція Естонії на 9 травня заборонила публічні зібрання з використанням забороненої символіки або вираженням підтримки воєнних злочинів Росії.

Правоохоронці не реєструватимуть публічні зібрання, якщо є підстави вважати, що на зібранні демонструватимуть символіку держави-агресора та розпалюватимуть ворожнечу.

Поліція не забороняє вшановувати пам'ять загиблих, але заборонена підтримка агресії. Тому заборонені публічні зібрання: ходи та інші скупчення людей з використанням забороненої символіки або вираженням підтримки воєнних злочинів з боку Росії,

– сказав керівник Нарвського відділення поліції Індрек Пюві.

Поліція не реєструє такі публічні зібрання, оскільки вони можуть призвести до серйозних правопорушень і конфліктів. Зокрема, правоохоронці посилено стежитимуть за дотриманням і запобіганням порушення порядку. Біля військового кладовища в Таллінні буде присутня поліція діалогу.

"Поліція не забороняє поминати загиблих. Люди можуть прийти на кладовище, схилити голову, покласти квіти, запалити свічки. Усе це має відбуватися спокійно, гідно та шанобливо. Не використовуйте для цього символіку, прапори, стрічки і все, що можна розцінити, як прояв підтримки військовим діям. Не повинно бути символіки, що підтримує агресію, на одязі, речах, сумках тощо", – додали правоохоронці.