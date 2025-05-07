Все из-за этого инцидента: почему президент Азербайджана передумал ехать на парад к Путину

Не все лидеры стран приехали к Владимиру Путину на День победы. В последний момент стало известно, что от поездки отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Можно привести простое объяснение, почему Алиев не хочет приезжать в Россию. Как рассказал 24 Каналу бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, вероятно, причина в инциденте, который случился еще в декабре 2024 года.

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Почему Алиев не приедет в Москву

Скорее всего, причина в авиакатастрофе с гражданским самолетом, который летел из Баку в Россию. Его обстреляли российские силовики, а для того, чтобы скрыть следы своих преступлений судно не приняли в Грозном, а отправили лететь через Каспийское море.

Благодаря мужеству пилотов, самолет все-таки сел в Казахстане. Тогда выяснилось, что его обстреляли комплексом противовоздушной обороны. Азербайджан требовал от России признания вины и компенсации, а отношения между странами сильно ухудшились.

Я думаю, господин Алиев не приехал именно из-за этого инцидента. Стороны его еще не уладили. Но я уверен, что никакой угрозы ни одному лидеру на параде не будет. Сама Москва заинтересована, чтобы все прошло идеально,

– подчеркнул Иван Ступак.

Кроме этого, звучали объяснения якобы Алиев не приедет из-за страха провокаций. Но не стоит отбрасывать вариант, что Кремль может сам придумать историю о "героических спецслужбах", которые якобы предотвратили диверсии на День победы. Именно такие выдумки соответствуют методикам России. А настоящих негативных прецедентов Путин точно хочет избежать.

Заметим, сам Алиев объяснил свое решение тем, что будет участвовать во внутренних мероприятиях, в частности тех, которые касаются чествования памяти его отца.