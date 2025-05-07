Можна навести просте пояснення, чому Алієв не хоче приїжджати до Росії. Як розповів 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, ймовірно, причина в інциденті, який трапився ще у грудні 2024 року.

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Чому Алієв не приїде до Москви

Скоріш за все, причина в авіакатастрофі з цивільним літаком, який летів з Баку до Росії. Його обстріляли російські силовики, а для того, щоб приховати сліди своїх злочинів судно не прийняли у Грозному, а відправили летіти через Каспійське море.

Завдяки мужності пілотів, літак все-таки сів у Казахстані. Тоді з'ясувалося, що його обстріляли комплексом протиповітряної оборони. Азербайджан вимагав від Росії визнання вини та компенсації, а стосунки між країнами сильно погіршились.

Я думаю, пан Алієв не приїхав саме через цей інцидент. Сторони його ще не владнали. Але я впевнений, що ніякої загрози жодному лідеру на параду не буде. Сама Москва зацікавлена, щоб все пройшло ідеально,

– підкреслив Іван Ступак.

Крім цього, звучали пояснення нібито Алієв не приїде через страх провокацій. Але не варто відкидати варіант, що Кремль може сам придумати історію про "героїчні спецслужби", які нібито запобігли диверсіям на День перемоги. Саме такі вигадки відповідають методикам Росії. А справжніх негативних прецедентів Путін точно хоче уникнути.

Зауважимо, сам Алієв пояснив своє рішення тим, що братиме участь у внутрішніх заходах, зокрема тих, які стосуються вшануванн пам'яті його батька.