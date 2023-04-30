"Мы готовы на все": украинские пограничники показали эпическое видео в стиле экшн-фильма

Госпогранслужба опубликовала видео в честь пограничников. Кадры показывают будни защитников украинской земли.

Двухминутное видео напоминает трейлер к голливудскому фильму. Однако, к сожалению, это наша новая реальность. Мира, которого мы знали, больше нет.

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Пограничники опубликовали увлекательное видео

Видеоряд сопровождает монолог от первого лица. В нем пограничник рассказывает о том, как начинается его каждый новый день.

Нормальный человек не просыпается с утра с мыслью о том, что сегодняшний день может быть последним. Но я не считаю это проклятием. Напротив, это еще больше побуждает к сознанию в каждой секунде твоей жизни. Для того, чтобы изменить мир, нужна одна хорошая ложь и море крови. Мира, которого мы знали, больше нет, но на что мы готовы вернуть его обратно? Мы готовы на все,

– сказал он.

В видеоряде мы можем увидеть кадры по операциям или учениям. На суше, в воде и в воздухе – пограничники защищают нас в разных условиях и в разных направлениях.

Историю пишет победитель, потому мы обязаны победить. И правда за нами, мы ведь защищаемся от врага на свои территории.

В борьбе за жизнь мы несем свет во тьму, с честью. Поддерживая друг друга мы достигаем общей цели вместе. Историю пишет победитель. На войне правдой пренебрегают в первую очередь. Но кто решает, что же права? Долг солдата – защищать обычных людей. А единственная правда заключается в том, что мы делаем это на своей земле,

– подчеркнул пограничник.

День украинского пограничника: смотрите видео

30 апреля – День пограничника Украины

Сегодня, 30 апреля 2023, Украина отмечает День пограничника. Они уже 9 лет защищают нашу Украину от российских оккупантов. С самого начала полномасштабного вторжения пограничники вместе с другими украинскими защитниками защищали Киев, Мариуполь, Харьков, Сумы, Чернигов, Херсон, участвовали в деоккупации украинских территорий. Также они продолжают находиться в самых горячих направлениях, в частности в Бахмуте.

Глава Государственной пограничной службы Украины генерал-майор Сергей Дейнеко подчеркнул, что охранники границы с честью защищают страну и защищают государственный рубеж. Тысячи мужчин и женщин в рядах Государственной пограничной службы самоотверженно воюют с российскими захватчиками и обеспечивают безопасность страны на разных участках границы.

Это наша реальная граница между добром и злом. Именно пограничники первыми приняли удар российской армии, выстояли и продолжают сражаться за независимость. Все мы отдаем дань уважения всем ребятам, которые положили жизнь за Украину. Всем тем, кто продолжает сражаться с агрессором за наше светлое будущее. Каждый из них Герой и благодаря их самопожертвованию наше государство остается свободным,

– написал он.

За проявленное мужество почти 1 150 пограничников отмечены государственными наградами. 7 награждены высшим отличием – звание Героя Украины. К сожалению, 5 из них – посмертно.

Дейнека подчеркнул, что гордится смелостью всех украинцев и своей пограничной семьей. И мы всегда будем помнить имена всех павших пограничников – их подвиги и память о них будут жить вечно.