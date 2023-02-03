Что было на саммите Украина – ЕС, реформа системы интернатов: Зеленский записал новое обращение

Силы обороны продолжают сдерживать нашествие россиян. Вечером 3 февраля президент Владимир Зеленский традиционно обратился к украинским.

Глава государства отметил, что это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги, сообщает 24 Канал. День, как и многие другие, прошел в жесточайших боях на фронте.

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Президент рассказал о саммите Украина – ЕС

Зеленский отметил, что сегодня в Киеве прошел очередной саммит Украина – Европейский Союз. Есть достаточно конкретные договоренности с партнерами нашего государства о том, как Украина станет еще ближе к ЕС.

Это утро в Украине, как и многие другие, началось с воздушной тревоги. Этот день, как и многие другие, прошел в жесточайших боях на фронте. Но все равно в этот вечер можно сказать, что Украина идет к своей цели. Мы сохранили украинскую свободу. Мы защищаем ценности Украины,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что украинцы достигнут европейских целей нашего государства.

"Сегодня очень чувствовалась уверенность в этом во время саммита. Мы говорили и говорим уже как участники европейского сообщества. И работаем, чтобы зафиксировать это де-юре", – заметил глава государства.

После саммита Украина – ЕС:

есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в Евросоюзе можно в этом году,

партнеры понимают также, что в этом году нужно, как и в прошлом, неизменно усиливать оборонную поддержку Украины и давление на Россию, в том числе санкционное давление.

"Мы говорили сегодня о десятом санкционном пакете Евросоюза, который сейчас готовится. Есть наши предложения по этому пакету – сегодня мы их озвучили партнерам. Обсудили изменения в институциях нашего государства, которые мы осуществляем. И которые еще готовимся осуществить", – рассказал Зеленский.

Также обсуждали:

финансовое сотрудничество,

восстановление инфраструктуры, прежде всего социальной и энергетической,

реализацию Fast Recovery Plan, то, что нужно восстанавливать уже сейчас.

Президент поблагодарил Еврокомиссию за решение о миллиарде евро, который направят именно на Fast Recovery.

"Готовим большую интеграцию Украины во внутренний рынок ЕС – это большие доходы украинских компаний, большее производство и рабочие места в нашей стране, это доходы государственного и местных бюджетов. То есть это то, что делает Украину реально более крепкой", – заявил глава государства.

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Зеленский рассказал о реформе интернатов

Президент отметил, что для него очень важно, что есть конкретика в таких направлениях, как, например, изменение системы детских интернатов в Украине на другую систему.

Более цивилизованную и дружескую к детям, которые, к сожалению, не имеют родительской опеки. У детей должна быть семья. Воспитание детей в детских домах семейного типа – это точно гораздо лучше, чем старая система интернатов,

– объяснил глава государства.

Эту реформу проведут вместе с Евросоюзом. В Украине создадут соответствующий офис, который будет отвечать за нее. Предварительные договоренности по этому поводу уже очерчены.

"Я уже отчитывался о различных договоренностях относительно нашей формулы мира. Это конкретные десять пунктов, реализация которых точно позволит восстановить нашу территориальную целостность и безопасность не только Украины, но и всей Европы и международный правопорядок. То есть восстановить все, что разрушает агрессия России", – добавил Зеленский.

По его словам сегодня Европейский Союз официально поддержал украинскую формулу мира. Это зафиксировали в итоговом заявлении саммита.

"И мы договорились о конкретной помощи со стороны ЕС в реализации нашей формулы мира. Это весомое дипломатическое достижение. И мы делаем все, чтобы агрессия России стала самоубийственной для нее", – заметил президент.

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На фронте продолжаются тяжелые бои

Зеленский сообщил, что ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенно на Донецком направлении. Он поблагодарил всех украинских воинов, которые:

выдерживают жесткое давление оккупантов,

четко выполняют задачи по защите наших позиций,

даже в таких трудных условиях, как на передовой сейчас, дают Украине хорошие новости.

Особо глава государства поблагодарил:

10-ю горную штурмовую бригаду – за успешные контрнаступательные действия в Донецкой области,

бойцов 54-й отдельной механизированной бригады – за храбрость и настоящую украинскую стойкость в боях за Донбасс,

81-ю отдельную аэромобильную бригаду и 66-ю отдельную механизированную бригаду – за защиту Луганщины и стальную прочность,

нацгвардейцев – 3-ю бригаду оперативного назначения Нацгвардии, которая успешно "минусирует" вражескую авиацию Донецкой области.

"Благодарю вас! Спасибо всем, кто воюет за Украину! Спасибо каждому и каждой, кто помогает нам защищаться от оккупанта! Спасибо всем, кто усиливает наши международные позиции и помогает получать оружие для Украины!" – подчеркнул Зеленский.

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Цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину

Сегодня Зеленский разговаривал в Киеве с министром обороны Польши, который вместе с другими партнерами и министром обороны Украины принял участие в третьей встрече государств – участников танковой коалиции.

Делаем все для скорейшего получения нашими воинами современных танков,

– заявил президент.

Кроме того, 3 февраля Соединенные Штаты Америки объявили об очередном крупном пакете оборонной поддержки для Украины.

"Я благодарю президента Байдена, всех друзей свободы в Конгрессе и каждого американца за эту ощутимую поддержку! Теперь вместе должны работать над максимально быстрыми поставками этой помощи в Украину", – добавил Зеленский.

Также, по его словам, есть очередные санкционные решения Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно тех, кто работает на российскую агрессию. Соответствующие указы о вступлении в действие решений СНБО уже подготовили.

"И отдельно благодарю работников СБУ, ДБР, Национальной полиции и Офиса Генерального прокурора за новые шаги по восстановлению справедливости после действий тех, кто не понял, что на государственных должностях работать нужно только на интересы государства. Слава Украине!" – подытожил глава государства.