Правительство создало еще один новый праздник в Украине

В Украине уже в этом году будут отмечать еще один новый праздник. Касается он работников Центра предоставления административных услуг.
Профессиональный день сотрудники ЦНАП будут отмечать 6 сентября. Соответствующий указ принял Кабмин и должен подписать Президент Украины.
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День администраторов ЦНАП
Кабмин согласовал введение Дня администратора центра предоставления административных услуг. Его будут отмечать ежегодно 6 сентября.
Согласно документу, праздник вводят, чтобы отметить важную роль администраторов ЦНАП в обеспечении функционирования сервисного государства.
Дата выбрали неслучайно – именно 6 сентября 2012 года тогдашний президент Виктор Янукович подписал указ о создании ЦНАП.
Что такое ЦНАП?
Это государственные учреждения, которые предоставляют различные административные услуги. Закон о создании таких центров при городских советах приняли в 2012 году. Каждый гражданин может получить там необходимую информацию о предоставлении определенной услуги, сдать необходимый для этого пакет документов и тому подобное.
Услуги, которые предоставляют ЦНАП расширили
С февраля 2021 года Кабмин разрешил ЦНАП предоставлять новые услуги. Поэтому украинцы могут обращаться касательно:
- назначения льгот на оплату коммунальных услуг;
- перерасчета пенсий;
- назначения соцвыплат;
- оказания помощи внутренне перемещенным лицам.
К тому же в ЦНАП можно оформить заграничный биометрический паспорт, вклеить новое фото в внутренний украинский паспорт или обменять его на ID-карту, оформить СПД и многое другое. Больше об услугах, которые можно получить в ЦНАП даже онлайн, читайте по этой ссылке.