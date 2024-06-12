Напрашивается на уроки географии: Медведев в день России снова "замахнулся" на Украину
Оккупанты 12 июня празднуют так называемый "день России". Экс-президент Дмитрий Медведев в этот день не мог обойтись без очередного поста.
Пропагандист опубликовал видео, в котором он "включил" всю территорию Украины в состав России. То есть он в очередной раз продемонстрировал, что Москва не стремится к миру, а хочет захватить все регион нашей страны – и, вероятно, не остановится на этом.
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Карта Медведева
Дмитрий Медведев 12 июня в своем телеграм-канале опубликовал видеопоздравление с днем России. В этом ролике Украина полностью – от восточных рубежей до западных областей, включена в состав страны-агрессора. Восточная "граница России" во влажных фантазиях Медведева проходит по границе с Польшей, Румынией и Молдовой.
Как выглядела вымышленная карта Медведева / скриншот из видео
Интересно, что на этот раз фантазии политика не хватило на текст – на его личном канале появилось только это видео. Подобный полет фантазии выделился на фоне других поздравлений от российских чиновников и госорганов. Обычно они не добавляли карту, а там где она и была – то не включала всю Украину.
Медведев – любитель карт и вина
- Дмитрий Медведев, похоже, имеет особую любовь к картографии. Поскольку это уже не первый случай, когда бывший президент на досуге рисует новые границы России. Например, 4 марта 2024 года экс-президент России выступил на "Всемирном фестивале молодежи", который организовали в Сочи.
- Во время своего выступления Медведев, в частности, вспомнил слова Путина о том, что "границы России нигде не заканчиваются". После ряда озвученных кремлевских нарративов за спиной у пропагандиста появилась вымышленная карта мира. На ней Украина была поделена между многими страна, но самая большая ее доля – якобы в составе России. В то же время Медведев вспомнил и книгу "Украина – не Россия", не согласившись с этой концепцией. Похоже политик не успел нормально опохмелиться.
- Здесь стоит также вспомнить расследование The Insider. Журналисты установили, что скандальные посты Медведева появятся сразу после того, как он получает вино с собственного виноградника в Италии. Например, через два дня после получения вина пропагандист писал сообщение о том, что Евросоюз перестанет существовать, а главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен называет "тетей". Похожая ситуация повторилась неоднократно.