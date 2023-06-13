А праздновать нечего: в Москве тихонько отменили салют ко дню России

В стране-агрессоре 12 июня отмечали день России. Традиционно этот праздник завершается запуском фейерверков. Но почему-то решили обойтись без них в этом году.

Как рассказывают росСМИ, в Москве решили без излишней огласки не запускать праздничные фейерверки. Жители ожидали, что в 22:00 будут салюты, но не дождались, передает 24 Канал.

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Люди разочарованы

Местный корреспондент отметил, что власти не информировали, что собираются отменить традиционный праздничный салют. Поэтому жители Москвы вышли к Большому каменному мосту и смотровым площадкам столицы. Но ожидало их большое разочарование.

Но ни в 22:00, ни позже фейерверк так и не начался. Прямо сейчас люди разочарованно расходятся,

– отметил корреспондент.

Праздничный фейерверк в Москве отменяли в 2020 и 2021 году. В первом случае причиной была плохая погода, а во втором – коронавирус. Впрочем, в 2022 году, когда Россия напала на Украину, салюты запускали.

Пока остается лишь предполагать, что стало причиной принятия такого решения в России сейчас. Возможно, не в последнюю очередь в Кремле побоялись, что фейерверки будут напоминать москвичам звуки "хлопка", регулярно наведывающегося к жителям страны-агрессора.

России праздничный фейерверк не поможет. Особенно на фоне успехов, которые демонстрируют наши военные в последние дни.

ВСУ освободили 90 квадратных километров

Деталями об успехе наступательных операций поделилась заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в течение прошлой недели в Донецком и Таврическом оперативных районах:

продвижение наших войск наступательной группировки протянулось на 6,5 километра;

под контроль удалось вернуть 90 квадратных километров территорий;

удалось освободить 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.

Анна Маляр также подробнее рассказала об успехах на Бахмутском направлении. По ее словам, за прошедшую неделю наши военные продвинулись на 1,5 километра на левом фланге и на 3,5 – на правом. В общем, под контроль удалось взять 16 квадратных километров территории.