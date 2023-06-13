А праздновать нечего: в Москве тихонько отменили салют ко дню России
В стране-агрессоре 12 июня отмечали день России. Традиционно этот праздник завершается запуском фейерверков. Но почему-то решили обойтись без них в этом году.
Как рассказывают росСМИ, в Москве решили без излишней огласки не запускать праздничные фейерверки. Жители ожидали, что в 22:00 будут салюты, но не дождались, передает 24 Канал.
Читайте также Резервные фонды тают, а на ракеты хватает: почему Россию нужно окончательно отрезать от технологий
Люди разочарованы
Местный корреспондент отметил, что власти не информировали, что собираются отменить традиционный праздничный салют. Поэтому жители Москвы вышли к Большому каменному мосту и смотровым площадкам столицы. Но ожидало их большое разочарование.
Но ни в 22:00, ни позже фейерверк так и не начался. Прямо сейчас люди разочарованно расходятся,
– отметил корреспондент.
Пока остается лишь предполагать, что стало причиной принятия такого решения в России сейчас. Возможно, не в последнюю очередь в Кремле побоялись, что фейерверки будут напоминать москвичам звуки "хлопка", регулярно наведывающегося к жителям страны-агрессора.
России праздничный фейерверк не поможет. Особенно на фоне успехов, которые демонстрируют наши военные в последние дни.
ВСУ освободили 90 квадратных километров
Деталями об успехе наступательных операций поделилась заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, в течение прошлой недели в Донецком и Таврическом оперативных районах:
- продвижение наших войск наступательной группировки протянулось на 6,5 километра;
- под контроль удалось вернуть 90 квадратных километров территорий;
- удалось освободить 7 населенных пунктов: Лобковое, Левадное, Новодаровка, Нескучное, Сторожево, Макаровка, Благодатное.
Анна Маляр также подробнее рассказала об успехах на Бахмутском направлении. По ее словам, за прошедшую неделю наши военные продвинулись на 1,5 километра на левом фланге и на 3,5 – на правом. В общем, под контроль удалось взять 16 квадратных километров территории.