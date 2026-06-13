Об этом сообщает Der Spiegel.

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Какой подарок готовят?

По данным издания, немецкий канцлер готовит для Дональда Трампа рукописное поздравление. Письмо должны доставить в Белый дом до 14 июня, то есть ко дню рождения американского президента. Ему исполнится 80 лет.

Помимо вышеупомянутого, Фридрих Мерц готовит личный подарок, который планирует вручить американскому лидеру во время саммита G7 в Эвиане на Женевском озере, но в Берлине на данный момент не разглашают, что именно это будет.

Какое празднование планируется?

Трамп 14 июня планирует отметить свой день рождения масштабным мероприятием на Южной лужайке Белого дома. Организация UFC проведет семь поединков по смешанным единоборствам, на которые ждут более 100 тысяч зрителей.

По оценкам, стоимость мероприятия составляет около 60 миллионов долларов, которые покрывает UFC. Но проведение боев в октагоне на территории Белого дома вызвало дискуссии. Критики отмечают риски для здоровья спортсменов.

Они также ставят под сомнение уместность такого шоу в официальной президентской резиденции. После завершения торжеств Дональд Трамп в тот же вечер отправится во Францию для участия в вышеупомянутом саммите G7.

Кстати, лидеры G7 готовятся к саммиту, где вызовы в сфере безопасности станут главными темами повестки дня на фоне войн в Украине и на Ближнем Востоке. Франция, принимающая встречу, хочет организовать ее комфортно для США.