Символ своего времени: какой путь прошел Владимир Зеленский за время вторжения России

Грустным или уставшим, разбитым или убедительным, разочарованным или возвышенным. Каждый день, в течение этого года, украинцы и мир видели в Зеленском лидера своего времени. Лидера с важнейшей задачей в современной истории – выжить, устоять и победить абсолютное зло. Но каким был этот путь и был ли он легким?

25 января украинский президент отмечает, вероятно, свой самый важный юбилей – 45-й день рождения. 24 Канал проанализировал, как сильно полномасштабное вторжение России в Украину изменило самого Владимира Зеленского и определило его нынешнюю роль в мире.

Обратите внимание Зеленский рассказал, что будет после выхода Украины на границы 1991 года

"Я постоянно буду с вами на связи"

После того как в Кремле опубликовали ролик Путина о начале войны, Владимир Зеленский ранним утром обратился к украинцам. И мы все до сих пор помним это обращение, которое никогда не забудем. Что интересно, глава государства получил уведомление о решении России начать полномасштабное вторжение от трагически погибшего в Броварах главы МВД Дениса Монастырского.

Зеленский сообщил украинцам, что Путин решил начать войну, а также проинформировал о введении военного положения на всей территории Украины. Глава государства подчеркнул, что весь сектор безопасности Украины работает на защиту нашего государства.

Тогда же президент заверил, что будет постоянно с украинцами на связи.

На связи с вами буду постоянно я, СНБО, Кабмин,

– сказал Зеленский и сдержал свое слово.

Обращение Зеленского относительно нападения России: видео

До сегодняшнего дня глава государства находится на постоянной связи с украинцами, каждый вечер докладывая о ситуации в стране.

Свое первое обращение Владимир Зеленский делал еще в классическом костюме, но довольно быстро предпочел милитарный. Стиль лидера Украины дополнила легкая борода, которая не присуща президентам или премьерам.

Рискуя своей жизнью

Россия атаковала Украину не только ракетами, танками, авиацией, но и информацией. Так, россияне пытались распространить фейк, что Зеленский сбежал, а украинцам стоит сложить оружие. Но глава государства быстро опроверг фейки. 26 февраля президент записал обращение к украинцам перед зданием Офиса Президента.

Утреннее обращение Зеленского 26 февраля: смотрите видео

Уже тогда начала выкристаллизовываться информационная борьба двух башен – Зеленского и Путина, в которой украинский лидер умело обыгрывал и раздражал бункерного диктатора.

Президенту предлагали эвакуацию в начале полномасштабного вторжения. В частности, об этом неоднократно заявляли в США или Великобритании. Украинские специальные службы безопасности тоже предлагали Зеленскому уехать. В то же время, наибольший риск заключался в том, что Украина может потерять институциональность, если президента не будет в стране.Однако Владимир Зеленский остался в Украине и неоднократно убеждал, что не жалеет о своем решении. Президент находился в столице, хотя в Киеве хорошо почувствовали дыхание боевых действий, которые шли на подступах к сердцу страны.

Война на некоторое время разлучила президента с его семьей. В целях безопасности первая леди вместе с детьми покинули Украину. В то же время Зеленский, который остался в ОП, возглавил борьбу против России, объединил весь мир вокруг Украины и повел нашу страну к новому этапу в истории.

Как Зеленский открыл двери в ЕС

В феврале – марте 2022 года события разворачивались очень быстро, Украина искала пути для своего выживания. Оккупанты наступали превосходящими силами, однако их сдерживали наши воины.

Но неожиданно для всех в Киеве решили подать заявку на вступление в ЕС, которую Зеленский подписал 28 февраля.

Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС: видео

До 24 февраля вряд ли Украина пошла бы на такой шаг, а также имела бы немного шансов получить поддержку внутри ЕС. Но Зеленский поставил ЕС перед выбором, которого у стран-членов Евросоюза фактически не было. Брюссель не имел морального права отказать стране, которая борется за те же ценности, свою жизнь и весь цивилизованный мир.

Именно так стартовал действительно ускоренный, насколько это возможно, процесс евроинтеграции Украины. Решение Брюсселя на саммите ЕС поддержать стремление Украины присоединиться к европейской семье и запустить процесс евроинтеграции – стало важным моральным зарядом украинцев, который не позволял терять веру в будущее. Летом Украина получила статус кандидата и теперь действительно шаг за шагом близится к членству.

Переговоры с Россией: что изменило позицию Зеленского

С первого дня полномасштабного вторжения Зеленский пытался остановить войну дипломатическим путем. Киев даже соглашался на переговоры с Россией на границе с Беларусью, хотя режим Лукашенко стал соучастником агрессии и дал россиянам свою территорию для наступления и обстрелов.

В первые недели вторжения Зеленский и его Офис предлагали разные варианты завершения войны. Украина даже предварительно соглашалась на нейтральный статус, фактически предполагавший отказ от курса в НАТО. В то же время самым важным требованием Киева были гарантии безопасности.

Зеленский критиковал НАТО и заявлял, что Североатлантический союз не работает. Поэтому глава государства выступал с идеей создать новую коалицию, которая не нашла поддержки. Весной Украина в Стамбуле представила Кремлю свой вариант окончания войны, но Москва не согласилась.



Владимир Зеленский / Фото из соцсетей президента

Именно после этого Зеленский кардинально изменил риторику мирных переговоров. В это время Украина одержала первую чрезвычайно важную победу, выбив оккупантов с Севера. После этого стало известно об ужасах, которые оставили после себя россияне, в том числе массовые убийства людей в Киевской области. Впоследствии мир назовет это военными преступлениями и преступлениями против человечества.

С того времени Зеленский начал заявлять, что после зверств оккупантов с россиянами не о чем говорить. Более того, президент подчеркнул, что не собирается вести переговоры с самим Путиным, ожидая, что в Кремле изменится верхушка. И самое главное, Зеленский задекларировал четкую позицию, что Украина должна выйти на границы 1991 года, то есть решить раз и навсегда вопрос с Крымом и Донбассом. На тот момент это действительно было неожиданностью как для Кремля, так и для Запада. Украина начала диктовать свои условия.

Сейчас глава государства то ли троллит, то ли действительно серьезно заявляет, что он не знает, жив ли Путин. Поэтому Зеленский не понимает, с кем можно вести переговоры. Самое важное, что в Киеве отказались от идеи внеблоковости и вернулись к стремлению привести Украину в НАТО.

Зверства в Буче: как Зеленский реагировал на трагедию

Весной западнее Киева шли ожесточенные бои между украинскими воинами и оккупантами. В это время Зеленский оставался в столице, откуда и руководил войском и государством. В начале апреля Силы обороны окончательно выбили россиян с Севера, а Зеленский посетил Киевскую область, в том числе Бучу – место страшных зверств россиян.

Это был первый случай, когда глава государства не побоялся и поехал на место военных преступлений россиян. Глава государства лично встретился с украинцами, пережившими российскую "весну" в оккупации.

В ходе своего визита президент осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой, уничтоженный мост, а также пообщался с журналистами. Зеленский обвинил Россию в военных преступлениях и геноциде.

Поездка Зеленского в Киевскую область / фото ОП

Поездкой в Бучу Зеленский показал абсолютную пропасть между ним и Путиным. Если российский диктатор отсиживается в бункере, лидер Украины не боится ездить в горячие точки. В 2022 году Зеленский это подтверждал неоднократно.

Спасение защитников Мариуполя

Битва за Мариуполь – одна из самых болезненных ран российско-украинской войны и вообще во всей нашей истории. Россия бросила огромное количество сил и почти полностью уничтожила город ракетами, бомбами и всем возможным оружием. Почти всю весну в Мариуполе с оккупантами сражались Силы обороны Украины.

Наши воины держались до последнего в стенах завода "Азовсталь", укрытие которого не выдерживало удары врага. Украинская разведка провела несколько рискованных операций, в ходе которых были тяжелые потери, чтобы усилить наших воинов. Украина до последнего хотела спасти своих защитников военным путем.

Зеленский утверждал, что десятки или сотни раз проговаривал с лидерами других государств предоставить Украине соответствующее оружие, чтобы военным путем наши воины дошли до Мариуполя и разблокировали оказавшихся в окружении людей.

Однако Украина так и не получила оружие, поэтому руководство государства приказало воинам прекратить оборону Мариуполя и сохранить жизнь. При содействии Зеленского Украине удалось вернуть командиров защитников Мариуполя.

Так, в сентябре Денис Прокопенко "Редис", его заместитель Святослав Паламарь "Калина", командир Олег Хоменко, командир 12-й бригады Нацгвардии Денис Шлега и и.о. командира 36-й бригады морской пехоты ВМС ВСУ Сергей Волынский "Волина" оказались в безопасности – в Турции.

Да, к сожалению, в российском плену все еще немало украинских защитников и защитниц. Но Киев активно занимается возвращением украинцев из плена, хотя россияне и всячески срывают договоренности.

Разлука с семьей: что пережил Зеленский

Владимир и Елена Зеленские вынуждены мириться с временной разлукой. Из-за войны семья президента не может жить как нормальная семья. Утром 24 февраля Владимир Зеленский даже не успел ничего сказать детям, после чего они долго не виделись.

Я даже ничего не успел сказать. Они проснулись с утра от ракетных ударов, они их слышали. Я уже был собран, я уже знал, что началась война. Я поехал в 4 часа утра на работу. И после этого мы не виделись месяцами,

– говорил Зеленский.

Владимир и Елена Зеленские / Фото из фейсбука первой леди

Елена Зеленская рассказывала, что они с мужем видятся крайне редко – в основном на работе в Офисе Президента или во время интервью. Однако супруги чувствуют и поддерживают друг друга, находятся на постоянной связи.

Первая леди Украины призналась, что все в их семье тяжело переживают разлуку, но тяжелее всего детям – Александре и Кириллу, которые взрослеют без отца. Они каждый день говорят с ним по телефону, но общения все равно не хватает.

В то же время президент и первая леди не отчаиваются, а наоборот – находят время для шуток и любви к жизни. В частности, во время одного из интервью Владимир Зеленский пожаловался, что никто ему не готовит завтрак. После этого сеть облетел момент с удивленным взглядом Елены Зеленской.

Зеленский сказал, что жена не готовит завтрак: видео

Чувство юмора тоже имеет большое значение в тяжелые времена, которые наступили в Украине. Во время беседы с Дэвидом Леттерманом для спецвыпуска Netflix Зеленский предложил послушать анекдот. Президент решил рассказать шутку о том, как одесситы обсуждали войну.

"Встретились два одессита... И один другому говорит:

– Ну что, как там ситуация, что там говорят?

– Ну что, говорят, война.

– А что за война?

– Россия воюет с НАТО!

– Серьезно?!

– Да-да, война, Россия воюет с НАТО.

– И что, как там?

– Ну как там… 70 тысяч российских военных погибло, все ракеты почти потратили, много техники поломано, взорвано. Такая ситуация.

– А что НАТО?

– А что НАТО? НАТО еще не подъехало!"

Мужество заразно: Зеленский самый влиятельный человек года

Из-за полномасштабного российского вторжения во всем мире активно начали следить за ситуацией в Украине. Весной было опасение, что мир быстро устанет от войны и отвернется от Украины, в результате чего о ней все забудут.

Однако Зеленский и все украинцы делают все возможное, чтобы мир не забывал о войне в Украине. Украина одерживает победу за победой в противостоянии с так называемой "второй армией" мира.

И в этом вопросе Зеленский проявляет лидерство и отражает дух непокорности украинцев. В отличие от Путина, он не отмежевывается от своих граждан и не делит общество на "мы" и "вы".



Владимир Зеленский в Херсоне / Фото из соцсетей президента

Глава государства общается с военными не только в госпиталях, но и на фронте. Так, украинский лидер побывал на Харьковщине сразу после деоккупации территории. Всего через 3 дня после освобождения Херсона президент побывал в городе, который почти с начала вторжения России был под оккупацией.

Зеленский не побоялся приехать в Херсон, хотя российские военные находились рядом – на левом берегу Днепра.

Еще ярче был жест от Зеленского, когда в декабре 2022 года он приехал в Бахмут – место кровопролитных боев. Глава государства побывал в Бахмуте, когда россияне обстреливали город. Там он пообщался с военными и получил от них награду для президента США Джо Байдена.

Уже через несколько дней украинский лидер сдержал обещание и передал награду Байдену во время визита в США.



Зеленский в Бахмуте / Фото из соцсетей президента

Поездкой в Бахмут и другие горячие точки Зеленский демонстрирует мужество, которое переходит к остальным украинцам. И в этом тоже кроется большая разница между Россией и Украиной. Путин боится украинцев, чем заражает свою многотысячную армию.

Важно подчеркнуть и то, что опасность повсюду подстерегает Зеленского.Об этом говорится в книге Криса Виппла "Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена", которая выходит в свет. По словам автора, по меньшей мере две из этих попыток удалось предотвратить благодаря разведданным США, которыми поделился с Зеленским директор ЦРУ Билл Бернс во время своего визита в Киев.

По информации журналистов The Times, на убийство Зеленского в Киеве с момента начала российского вторжения в Украину в феврале – марте 2022 года были отправлены две разные группировки. Дважды пытались покушать наемники ЧВК "Вагнера". Однако в Киеве они понесли потери во время своих попыток и были поражены тем, насколько точно украинцы предвидели их действия.

Но, очевидно, Зеленский отмечает, что уже не боится врага и передает это настроение украинцам, которые ежедневно приближают общую победу, убивая оккупантов.

Беспрецедентные меры безопасности: первый иностранный визит Зеленского

С начала полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский не совершал зарубежных визитов. Киев стал центром, куда приезжали лидеры всего мира. В конце 2022 года президент все же совершил визит в США.

Поездка Зеленского в Вашингтон была важна по нескольким вопросам, в том числе оборонному. Главе государства было важно поблагодарить США за мощную военную помощь, но также достичь прогресса относительно оружия, на которое до сих пор было табу. В итоге переговоры с Джо Байденом увенчались успехом. В Вашингтоне пообещали дать Украине батарею ЗРК Patriot.

В США Зеленского приняли очень тепло. Чего только стоят овации во время выступления президента в Конгрессе США и сравнения с легендарным визитом Уинстона Черчилля.



Владимир Зеленский и Джо Байден / Фото из соцсетей украинского президента

Также важен вопрос безопасности лидера Украины. На пути в Вашингтон Зеленского сопровождал самолет-разведчик НАТО и истребитель F-15. В аэропорту польского Жешува президент Украины сел в самолет ВВС США. Его сопровождали самолет-разведчик НАТО и американский истребитель.

Самолет направился на северо-запад в сторону Великобритании. Перед тем, как войти в воздушное пространство Северного моря, разведывательный самолет НАТО проверил местность. Причина в том, что море в этом районе патрулируют российские подлодки.

Американский истребитель F-15, взлетевший с базы в Англии, сопровождал полет Зеленского на протяжении его пути. По прибытии в Вашингтоне Зеленскому предоставили охрану Секретной службы.

Зеленский – человек года

Благодаря своему мужеству и пониманию, за что мы боремся – Зеленский и украинцы вызывают восхищение на Западе. В частности, американский журнал Time назвал Зеленского и "дух Украины" символом 2022 года.



Американский журнал Time назвал Зеленского человеком года / Фото обложки журнала

В Польше Зеленского назвали политиком года. Также Зеленский стал человеком года по версии Financial Times – он признан воплощением мужества и стойкости украинского народа в борьбе против российской агрессии.

В Financial Times украинского президента с его ежедневными обращениями сравнивают с британским премьером времен Второй мировой войны Уинстоном Черчиллем, который выступал на радио, чтобы сплотить свою страну во время блицкрига.

Американское издание Politico тоже признало Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. В материале объясняется, что благодаря Зеленскому Европа сейчас переосмысливает многие аспекты своей прежней политики, тогда как европейские лидеры не просто доверяют Зеленскому – чего не скажешь о его предшественниках, – а и восхищаются президентом Украины и следуют за ним.