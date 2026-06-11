В Украине впервые отмечают День Сил беспилотных систем

В Украине впервые официально отмечают День Сил беспилотных систем ВСУ. Теперь ежегодно его будут праздновать 11 июня.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

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Почему в Украине ввели День СБС?

В документе отмечается, что Силы беспилотных систем играют ключевую роль в современной войне, частности в разведке, поражении целей, корректировке огня и обеспечении боевых операций. В то же время подчеркивается, что создание этого рода войск стало частью формирования новой военной традиции Украины.

СБС стали одним из самых динамичных компонентов Сил обороны, который активно влияет на ход боевых действий. Украинские беспилотные системы используются не только на фронте, но и для поражения военных объектов в глубине территории России.

Беспилотные системы – это новая философия войны, где технологии спасают жизни воинов и обеспечивают стратегическое и технологическое преимущество на фронте,

– заявили в Силах Специальных операций.

Отдельно отмечается, что развитие дроновых технологий позволяет Украине менять подход к ведению войны – от классических боевых действий к высокотехнологичному противостоянию, где ключевую роль играют скорость, инженерия и точность.

Введение Дня Сил беспилотных систем имеет целью не только празднование военных, но и закрепление роли технологических подразделений в структуре обороны государства.

Что говорит Зеленский о введении нового праздника?

В обращении президент Владимир Зеленский подчеркнул значение нового рода войск и их влияние на ход войны.

Впервые в мире именно в Украине мы создали такой род сил, максимально СБС развиваем, и именно украинцы доказали, что благодаря технологичности, благодаря своей креативности и смелости мы можем менять войну – мы можем достигать таких целей, которые ранее были или совсем недостижимы для обычного оружия, или крайне труднодостижимы и требовали безумной траты ресурсов,

– сказал он.

Глава государства также поблагодарил военные подразделения, которые привлечены к дроновым и дальнобойным операциям, отметив, что именно СБС вместе с другими составляющими Сил обороны меняют характер современной войны.

"СБС Вооруженных Сил – реально образец для многих других армий. Мы будем СБС еще усиливать. Я благодарю вас, воины! И всем подразделениям, всем составляющим наших Сил обороны и безопасности Украины, которые совместно и слаженно наносят именно такие поражения, которые нужны", – сказал Зеленский.

Какие потери нанесли России СБС за год?

Силы беспилотных систем ВСУ за первый год работы нанесли России сокрушительные потери. Украинские дроны поразили российские цели на почти 40 миллиардов долларов.

Зеленский отметил, что создание отдельного рода войск существенно изменило возможности украинской армии на поле боя. По его словам, украинские дроны все активнее влияют на логистику и военную инфраструктуру врага, в частности в глубине временно оккупированных территорий и в приграничных регионах России.

Отдельно президент выделил эффективность так называемых “мидлстрайков”, которые позволяют системно поражать тыловые объекты противника. Он добавил, что российская военная логистика теперь находится под постоянным давлением украинских беспилотников.

Зеленский также заявил, что Украина продолжит наращивать возможности Сил беспилотных систем и масштабировать производство дронов.