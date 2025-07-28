В Украине впервые отмечают День скорби и чествования памяти тех, кто погиб в плену

В Украине, 28 июля, впервые отмечается День скорби и чествования памяти защитников и гражданских лиц, погибших в плену.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Что известно о Дне скорби по военным и гражданским, погибшим в плену?

Президент отметил, что ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила одно из самых страшных военных преступлений, убив десятки украинских пленных – азовцев – в Еленовке.

"И к сожалению, таких примеров российских зверств немало", – подчеркнул Зеленский.

Сегодня в Украине впервые отмечается День скорби и памяти Защитников и Защитниц Украины, участников добровольческих формирований и гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену. Мы помним. И не простим,

– написал лидер страны.

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Напомним, что недавно Верховная Рада установила 28 июля Днем чествования памяти защитников и защитниц Украины, участников добровольческих формирований, а также гражданских лиц, которые были казнены, замучены или погибли в плену.