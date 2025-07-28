Про це пише 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Що відомо про День скорботи за військовими та цивільними, які загинули в полоні?

Президент зазначив, що ніч із 28 на 29 липня 2022 року Росія вчинила один із найстрашніших воєнних злочинів, убивши десятки українських полонених – азовців – в Оленівці.

"І на жаль, таких прикладів російських звірств немало", – наголосив Зеленський.

Сьогодні в Україні вперше відзначається День скорботи та вшанування пам'яті Захисників та Захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. І не пробачимо,

– написав лідер країни.

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Нагадаємо, що нещодавно Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули в полоні.