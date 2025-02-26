Этот день показал, что будет сопротивление, – Зеленский на крымскотатарском о 26 февраля

Владимир Зеленский обратился к украинцам в честь Дня крымского сопротивления российской оккупации. Украинский лидер подчеркнул, 11 лет назад 26 февраля показало, что есть и будет сопротивление аннексии украинского полуострова.

Свое обращение президент также опубликовал и на крымскотатарском языке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского в его телеграм-канале.

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Что написал Зеленский о крымском сопротивлении оккупации Россией

Владимир Зеленский отметил, что 26 февраля день храбрости и честности всех, кто не закрыл глаза на оккупацию Россией нашего Крыма.

В эти дни 11 лет назад началась российская агрессия против Украины – именно с незаконного, подлого захвата Крыма. Но день 26 февраля показал, что будет сопротивление – сопротивление Крыма, сопротивление всей Украины,

– написал президент.

Он отметил, что этот день показал, что есть и будут люди, которые не примут ложь и не сдадут свой дом.

"Следующие годы после оккупации Крыма принесли много горя и цинизма. Многие в мире не хотели понимать, что на самом деле происходит. Но все же нам удалось вернуть вопрос об освобождении Крыма в повестку дня мира", – отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что Украина основала Крымскую платформу, не дает России возможности "нормализовать" оккупацию, освобождает из плена крымских заключенных и продолжает борьбу за право на нормальную жизнь и гарантии безопасности и устойчивого мира для всей Украины.

Территориальная целостность, суверенитет и безопасность Украины не является и не будут предметом каких-либо компромиссов. День сопротивления в нашем Крыму – это день уважения к честности, к Украине. И я благодарю всех, кто поддерживает!

– резюмировал президент.

К слову, 26 февраля 2014 года почти 10 тысяч крымчан вышли на мирный митинг под стенами Верховной Рады Автономной Республики Крым в Симферополе. Этим митингующие выразили свою поддержку территориальной целостности Украины и пытались не допустить переворота на полуострове со стороны россиян.