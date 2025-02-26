Своє звернення президент також опублікував і кримськотатарською мовою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у його телеграм-каналі.

До теми 11 років окупації: як Крим залишається територією спротиву

Що написав Зеленський про кримський спротив окупації Росією

Володимир Зеленський наголосив, що 26 лютого день хоробрості й чесності всіх, хто не заплющив очі на окупацію Росією нашого Криму.

Цими днями 11 років тому почалася російська агресія проти України – саме з незаконного, підлого захоплення Криму. Але день 26 лютого показав, що буде спротив – спротив Криму, спротив усієї України,

– написав президент.

Він зауважив, що цей день показав, що є та будуть люди, які не приймуть брехню й не здадуть свій дім.

"Наступні роки після окупації Криму принесли багато горя й цинізму. Багато хто у світі не хотів розуміти, що насправді відбувається. Але все ж нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу", – зазначив Зеленський.

Глава держави наголосив, що Україна заснувала Кримську платформу, не дає Росії змоги "нормалізувати" окупацію, звільняє з полону кримських в'язнів та продовжує боротьбу за право на нормальне життя та гарантії безпеки й стійкого миру для всієї України.

Територіальна цілісність, суверенітет і безпека України не є та не будуть предметом будь-яких компромісів. День спротиву в нашому Криму – це день поваги до чесності, до України. І я дякую всім, хто підтримує!

– резюмував президент.

До слова, 26 лютого 2014 року майже 10 тисяч кримців вийшли на мирний мітинг під стінами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у Сімферополі. Цим мітингувальники висловили свою підтримку територіальній цілісності України та намагалися не допустити перевороту на півострові з боку росіян.