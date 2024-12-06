Детям подарки, оккупантам мешки: как "мавки" возвращают Святого Николая на ВОТ

Движение сопротивления на оккупированных территориях "Злая мавка" рассказало, как поздравляло малышей 6 декабря в Мелитополе, Симферополе и Донецке. "Подарки" достались и оккупантам.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение "Злой мавки". Мы уже не раз освещали деятельность партизанок – например, они рассказали, какие акции стали их любимыми.

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Николая в города, а оккупантов на места

В трех городах – Мелитополе, Симферополе и Донецке – снова появилось предновогоднее дыхание праздника.

Наши Мавки подготовили сладкие подарки для деток, и не только, которые уже ждут своих адресатов. В это непростое время важно поддерживать тепло в сердцах и веру в чудеса. Не дадим оккупантам забрать наши традиции, культуру и нашу Украину,

– написали девушки.

Сладкие подарки для малышей / Фото "Злая мавка"

К сожалению, на всех коробках есть надписи на русском, потому что это российские товары. Но в оккупации других нет. Поэтому девушки написали маленькие записки на украинском языке.

На фото заметно, что маникюр приходится зарисовывать. Это для того, чтобы участниц движения не узнали.

А в следующем посте партизанки объяснили, что же подготовили оккупантам. Это кое-что получше, чем розга.

"Подарки" для россиян / Фото "Злая мавка"

"Россиянам на ВОТ Украины самое время задуматься: а хорошо ли они вели себя в этом году, потому что Николай всегда приносит подарки по заслугам. Благодаря Мавкам Николай уже передал специальные "подарки" – мусорные пакеты", – иронизируют девушки.

Если кому-то кажется, что это неважно и мелочно, то в оккупации нет неважного. Ты не можешь там завернуться во флаг, надеть вышиванку или украсить себя веночком. Вся сине-желтая гамма цветов запрещена. Даже какие-то стикеры с невинными животными вроде пса Патрона или кота из монобанка тоже под запретом. Поэтому о единении со свободной Украиной сигнализируют бумажки с надписями на родном языке. Чтобы присоединиться к мавкам – пишите в телеграм @ZlaMavka