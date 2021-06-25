Якщо узагальнити, від митників державі та суспільству потрібні лише дві речі – наповнювати бюджет та бути чесними. І якщо з першим митники, хоч і з перемінним успіхом, але якось пораються, то з другим – біда.

За 30 років Незалежності державна митна служба мала кілька назв та підпорядкувань, але впевнено залишалась синонімом корупції та джерелом іронічних спостережень, на кшталт "чим більше я дізнаюсь про митників, тим більше люблю "даїшників".

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Сотні тисяч доларів та нажива

Далеко за прикладами ходити не треба – 3 червня 2021 року на трасі біля міста Броди співробітники ДБР зупинили автівку начальника зміни митного посту "Ягодин" Волинської митниці Держмитслужби Михайла Бурдейного. У машині знайшли 704 тисячі доларів. Силовики також вилучили блокнот з записами Бурдейного, в якому було розписано – скільки й кому зі старших колег митник має передати. Ця новина разом з охайно розкладеною готівкою облетіла всі новинні ресурси країни й доволі швидко забулася. Наразі справу Бурдейного активно "зливають" й існує доволі висока ймовірність того, що він уникне покарання.

704 тисячі доларів Михайла Бурдейного / Фото – пресслужба ДМС

Михайло, до речі, був одним з сотні митників, що були відсторонені від роботи за підсумками вже легендарного засідання РНБО 2 квітня 2021 року. Тоді українська влада оголосила нову рішучу війну контрабанді – під санкції потрапили топ 10 українських контрабандистів (за версією Офісу Президента), деякі навіть втратили громадянство. За кілька тижнів Президент подав до парламенту законопроєкт про криміналізацію контрабанди, яку нарешті було визначено як небезпеку для держави.

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Експерти навіть порахували, щороку від контрабанди бюджет втрачає від 40 до 100 мільярдів гривень. Це десь третина від річних надходжень до бюджету від митниці.

Хто винен?

Корупція та контрабанда, які вже багато років йдуть рука об руку в Україні.

Нині у Державній митній службі нараховується близько 12 тисяч співробітників – при цьому плинність кадрів у відомстві просто неймовірна. Наприклад, за каденції Президента Зеленського змінилось 5 керівників служби. Що тоді говорити про митників рангом менше – керівників регіональних митниць міняють раз на кілька місяців. Й все одно вони за цей час встигають заробити собі на все життя й потім будують палаци, купують елітні квартири, яхти та інші атрибути розкішного життя.

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Мало не щодня з'являються повідомлення від силовиків про затримання на гарячому тих чи інших митників, але доволі мала частина корупціонерів опиняються на лаві підсудних.

Наразі в ДМС повним ходом йде реформа – митників тестують, перевіряють й визначають, чи мають вони достатню кваліфікацію та необхідний рівень чесності, щоб працювати на митниці. За оцінкам нинішнього очільника Служби, потрібно міняти майже половини митників.

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Ще один тест проводить саме життя – митники щоденно зазнають мало не диявольських спокус і далеко не завжди проходять випробування грошима. Для чесних та принципових також є свої випробування – корумпована система прагне перетворити їх на ізгоїв та вигнанців.

За 30 років система дуже добре навчилася відтворювати саму себе. Саме тому подолати корупційного спрута так важко – він став частиною української влади та її годівницею. На митниці "пасуться" мало не всі силовики – СБУ, СЗР, прокуратура та інші, тут переплелися інтереси олігархів та нардепів, з контрабанди живуть цілі області та регіони держави. Тут є своя мафія та справжні приватні армії з "йовбаками" та іншими відчуйдухами, що ладні вбивати за те, щоб все залишалося так, як і було.

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В теорії це проблему доволі легко вирішити. Варто лише змінити законодавство (та сама криміналізація контрабанди), провести кадрову реформу та здійснити очищення ДМС, а також зробити роботи митниці максимально прозорою та автоматизувати якомога більше процесів, щоб звести до мінімуму людський фактор та унеможливити корупцію. В реальності ж завтра ви знову придбаєте собі "сірий" айфон або хамон за ціною докторської ковбаси.