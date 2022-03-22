День тяжелых событий, тяжелых выводов, – Зеленский обнародовал вечернее обращение к украинцам
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский подвел итоги 26-го дня полномасштабной войны. По его словам, эти 24 часа были тяжелыми на события и выводы.
Об этом президент сообщил в своем видеообращении к украинскому народу вечером 21 марта.
Читайте также Нас не берут, потому что боятся России, – Зеленский о НАТО и гарантиях безопасности для Украины
Украинская армия сдерживает оккупантов
Глава государства отметил, что после 8 лет агрессии на востоке Украины враг понемногу пытается шевелиться. Где перейти в наступление, где захватить нашу дорогу, где переправиться через реку.
Украинская армия – молодцы – отражает эти попытки. И сдерживает оккупантов,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он рассказал, что в текущие сутки российские войска нанесли удар "Градами" по Житомирской области. ВСУ сразу же дали достойный ответ врагу.
Сбит очередной самолет захватчиков
В Харьковской области под Чугуевом украинские военнослужащие сбили очередной самолет противника.
Наши воины уже насбивали столько российских самолетов и вертолётов, что остается только удивляться: "Что у их пилотов вместо ума? Неужели тоже пустота?",
– отметил президент.
"Я сказал также не случайно, потому что пустота у них точно вместо сердца. Вместо души. Вместо всего, что делает людей людьми", – объяснил политик.
Россияне убили экс-узника концлагерей
Владимир Зеленский проинформировал, что в Харькове был убит Борис Романченко – бывший заключённый нацистских концлагерей, которому было 96 лет.
Вдумайтесь – сколько всего он прошёл! Он выжил в Бухенвальде, Дора-Миттельбау, Пенем-Юнде и Берген-Бельзене – в конвейерах смерти, созданных гитлеровцами. А был убит российским снарядом, ударившим по обычной харьковской многоэтажке,
– продолжил глава государства.
"С каждым днем этой войны все очевиднее, что это у них такое – "денацификация", – подчеркнул он.
Оккупанты не знают, что такое свобода
Президент указал, что в Херсоне оккупанты стреляли по людям, которые вышли мирно без оружия на митинг за свою свободу, за свободу народа Украины.
Российские военные даже не знают, что это такое – иметь свободу. Их нагнали сюда, честно говоря, будто осужденных. Осужденных на смерть, осужденных позор,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
По словам главы государства, в Запорожской области подверглась обстрелу колонна с мирными жителями. Там было много детей.
- Четверо детишек госпитализированы;
- Двое – в тяжелом состоянии.
Работало восемь гуманитарных коридоров
В течение дня работали 8 гуманитарных коридоров:
- Киевщина;
- Донецкая и Луганская области;
- Ворзель;
- Буча;
- Большая Дымерка;
- Мариуполь;
- Лисичанск;
- Северодонецк;
- Попасная;
- Кременная.
Спасли 8 тысяч 57 человек. Удалось доставить и 200 тонн гуманитарной помощи. Всем спасибо, кто это делал, кто работал ради людей,
– отметил политик.
Зеленский говорил с Рютте и Макроном
Владимир Зеленский рассказал, что говорил с премьер-министром Нидерландов Рютте и президентом Франции Эмануэлем Макроном. Координировали позиции в преддверии важных саммитов в Европе.
А ведь 24 марта состоятся встречи Большой семерки, лидеров государств НАТО и Евросоюза. Наша позиция точно прозвучит. Прозвучит, поверите мне, крепко,
– заверил он.
Президент наградил 105 наших воинов
Глава государства добавил, что подписал указ о награждении орденами и медалями 105 наших воинов, из них 7, к сожалению, посмертно. Президент поблагодарил каждого.
Это был день тяжелых событий. Трудных выводов. Но это был еще один день, приближающий нас всех к нашей победе. К миру для нашего государства. Слава Украине!
– подытожил Владимир Зеленский.
Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео