Герои, к сожалению, умирают – дважды: как увековечить память о них

Владимир Винниченко писал, что украинскую историю невозможно читать без брома. Распространений миф, культивируемый школьной программой по истории. Грусть, печаль и тоска бедного порабощенного украинца – очень долго мы именно так смотрели на свое прошлое. Однако сейчас все поменялось. Далее читайте в авторской колонке для сайта 24 Канала.

Сегодня дух Украинских Героев стоит крепче всего

К счастью, в последние годы мы возвращаемся к справедливому толкованию нашей истории. С чувством достоинства и уважения. С высоко поднятой головой. С памятью о прошлом и уверенным взглядом в будущее.

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Полномасштабное вторжение россиян запечатлело, что история Украины – это история героизма. Истории украинцев – это истории героев. Рыцари Киевской Руси, защищавшие свой край от чумы с востока. Казаки гетманской эпохи, обретавшие славу и вечную жизнь в боях с врагами. Гайдамаки и опришки, чьими восстаниями свет украинского духа пробивался сквозь мрак господства чужестранцев. Сечевые стрелки, чей марш стал гимном сопротивления. Воины Армии УНР, УГА, ОУН, УПА, чье дело сегодня продолжают все силы обороны Украины.

Небесная сотня.

Герои русско-украинской войны.

Все эти люди – столбы, на которых держится наша государственность. Фундамент, на котором мы строим дом. К сожалению, это фундамент из костей и крови. Но он пропитан удельно украинским духом. Этот дух можно временно притупить, но он всегда возвращается и становится сильнее.

После веков оккупаций, репрессий, геноцидов, депортаций и ассимиляций, дух Украинских Героев стоит крепче, чем когда-либо, и объединяет вокруг себя весь мир.

Герои – среди нас

Последний год и последние 9 лет мы возводим свой, пока мысленный, постоянно пополняющийся Пантеон Героев. Лучшие сыновья и дочери Украины отдают жизнь с оружием в руках. Так же как их деды в УПА, их прадеды в УНР, их предки-казаки. Мы поняли и почувствовали своей кожей, что герои не в книгах – они среди нас. И с неба следят их предшественники.

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Даже праздник Дня Героев долгое время был историей борьбы. Провозглашений ОУН, он праздновался подпольно, и только с Независимостью начал признаваться публично. Однако на 9-й год войны День Героев до сих пор не признан официальным государственным праздником.

Меньше всего, что мы можем сделать для героев современности и прошлого – зафиксировать их день в государственном календаре. Лучшее – это достойно почтить их на Родине.

Герои умирают дважды

Моя мечта – Национальный Пантеон Героев Украины в центре столицы. Место чествования и вечной памяти величайших личностей, кровью, потом и собственными жизнями обретавших нашу Независимость.

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Где каждый год в честь Дня Героев действующий, следующий и все после них президенты Украины публично преклоняют колени перед стержнями их государства. Где каждый день, прогуливаясь по свободному Киеву, киевляне и гости столицы проходят по этому месту силы и духа, черпают его энергию и отдают свое уважение. Это об уважении и справедливости, которой никогда не будет достаточно.

Герои, к сожалению, умирают. Более того: они умирают дважды:

один раз – физически, от меча, пули или артиллерийского обломка;

второй – навсегда, когда в последний раз произносят их имя.

Наши Герои заслуживают вечной жизни, и чтобы их имена произносили: в книгах, в фильмах, в школах, в местах памяти и в государственные праздники.