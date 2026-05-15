Под страхом смерти – ради чужой жизни: истории украинцев, которые спасали евреев

Начиная с 2021 года в Украине 14 мая отмечается День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Украина занимает четвертое место по количеству Праведников народов мира после Польши, Нидерландов и Франции.

Большинство украинцев получили это почетное звание уже во времена Независимости, ведь во времена СССР правду о Холокосте замалчивали и соответственно – власть не афишировала подвиг людей, спасавших евреев. Только на рубеже тысячелетий историческую правду удалось восстановить.

К сожалению, для многих людей – посмертно. В отличие от Украины Россия и сейчас никак не отмечает своих граждан, которые в годы Второй мировой войны спасали евреев от смерти. Как так произошло, кто такие Праведники мира и кем они были – читайте в материале 24 Канала.

Что такое Холокост?

Вторая мировая война – огромная трагедия человечества. Она унесла десятки миллионов человеческих жизней.

Нацисты объявили уничтожение евреев основой государственной политики Третьего Рейха и инициировали геноцид, который получил персональное название – Холокост. Важной и главной его частью было физическое уничтожение евреев.

По приказу Гитлера и его сторонников в годы Второй мировой было уничтожено до 6 миллионов евреев. Они в то время не имели собственной государственности, а были гражданами разных государств Европы – Польши, Франции, Югославии, Чехословакии, Венгрии, Германии, Нидерландов, СССР и тому подобное.

Значительная часть уничтоженных проживала на территории Советской Украины, а также украинских землях, которые тогда входили в состав Польши, Венгрии и Румынии. Поэтому это трагедия не одного отдельного народа, а общая для многих стран.

На евреев была начата настоящая охота – уничтожение евреев было поставлено на промышленные рельсы.

Нацистам удалось убить многих людей, но они не смогли убить человечность и жертвенность. Люди не повиновались приказам нацистов и под страхом потери своей жизни спасали другие.

Историки сейчас различают два Голокоста:

Холокост от пуль

И так называемый Индустриальный Холокост.

В первом случае нацисты и их приспешники расстреливали евреев на оккупированных территориях (в Украине, Польше, Беларуси и т.д.). Во втором – убивали в концлагерях.

При этом Холокост – это уничтожение не только евреев. В широком смысле жертвами Холокоста считаются также ромы, военнопленные, представители сообщества ЛГБТК+ и тому подобное.

Геноцид евреев как этнической группы в рамках нацистской политики Холокоста сами евреи называют Шоа (в переводе с иврита – "катастрофа").

Кто такие Праведники народов мира?

Благодаря великому фильму Стивена Спилберга "Список Шиндлера" фраза "Тот, кто спасет одну жизнь, спасет целый мир" стала широко известной. Эти слова выгравированы на израильской медали "Праведник народов мира".

Так называют людей, кто в годы Шоа-Голокоста несмотря на угрозу казни спасал евреев.

Звание присуждает Национальный Мемориал Катастрофы и Героизма "Яд ва-Шем" (Иерусалим, Израиль). Всего в мире, по информации по состоянию на 1 января 2024 года, насчитывается 28 707 человек из более чем 50 стран мира.

Сколько украинцев среди Праведников народов мира?

Среди этих героев – более 2700 украинцев (2713 по состоянию на начало 2024 года, к сожалению, только около 10 из них до сих пор живы).

На самом деле украинцев, спасавших жизни евреев в годы Второй мировой войны, было значительно больше, однако многие из них погибли во время боевых действий или сведений об их подвиге просто не сохранилось. Впрочем, работа по поиску героев не прекращается, ученые ищут новых кандидатов на почетное звание среди живых и мертвых и ежегодно делают немало для восстановления исторической памяти.

Кроме звания Праведника народов мира в Украине есть собственные почетные звания, которые получили спасители евреев, – "Праведник Бабьего Яра" и "Праведник Украины".

Их ввели в 1989 году по инициативе Всеукраинского еврейского совета и фонда "Память жертв фашизма в Украине".

С 2007 года в Украине чествуют детей Праведников. В этих списках – более 4000 имен.

Какие привилегии имеют Праведники?

Чтобы почтить подвиг людей и отблагодарить их, еврейское государство ввело следующие мероприятия:

Спаситель получает в награду именную медаль, почетный сертификат и право добавить свое имя к написанным на Стене Чести в Саду Праведников в Иерусалиме (ранее герой высаживал деревья, но из-за нехватки места в саду Яд ва-Шем от этой практики отказались).



Медаль Праведника народов мира / Фото Яд ва-Шем

Спасители или их ближайшие родственники получают награду во время церемонии в Израиле или в своих странах в помещениях Израильских дипломатических представительств.

Праведники народов мира в знак признания их действий получают почетное гражданство Израиля, а если они умерли, памятное гражданство.

Каждый, признанный Праведником народов мира, имеет право на сертификат от Яд ва-Шем. В случае его смерти, его ближайшему родственнику предоставляется право на признание памятного гражданства за умершим.

Получатели, решившие жить в Израиле, получают пенсию в размере средней заработной платы, бесплатное медицинское обслуживание, а также помощь в ведении хозяйства и медицинском уходе.

Истории украинских Праведников

Среди украинских Праведников есть немало представителей разных конфессий и национальностей, профессий, пола и идеологических убеждений. Однако всех их объединила жертвенность и любовь к людям.

Истории украинских праведников в материалах Института Национальной Памяти:

Первой украинкой, которая получила это звание, была Мария Бабич. В оккупированном нацистами Ровно она спасла еврейскую девочку Ирит Осипову. После войны Мария стала членом семьи Осиповых и вместе с ними выехала в Израиль. Звание Праведницы народов мира было присвоено ей 1 мая 1962 года.

Ее тезка – Мария Бабич, но Борислава, в годы Второй мировой также спасала евреев. Вместе с мужем Ярославом они спасли своих соседей – семью Гейликов. Они сделали для них поддельные документы и помогли сбежать из гетто. Марии и Ярослава Бабичей нет среди Праведников народов мира, но они признаны "Праведниками Украины".



Мария и Ярослав Бабичи / Фото zmistovno

Первыми звание Праведник Бабьего Яра получили православный священник Алексей Глаголев, его жена Татьяна и дети Магдалина и Николай. Глаголев дал приют евреям и спрятал их в Покровской церкви на Подоле, а его жена Татьяна, работавшая паспортисткой, обеспечила людей фальшивыми документами.

Алексей Глаголев спас немало человеческих жизней и никогда не предал себя – в апреле 1942 года он единственный из всех киевских священников отказался служить молебен в честь дня рождения Гитлера, а после освобождения Киева помогал жертвам уже сталинских репрессий.

Среди украинских Праведников представительница крымскотатарского народа мусульманка Саиде Арифова. Она работала заведующей бахчисарайским детским садом и скрыла национальность своих воспитанников, прятала жителей детского дома от нацистов, заботилась о них и всячески им помогала, доставала фальшивые документы и медицинские справки.

Считается, что Саиде Арифова спасла жизнь 88 евреям. После освобождения Крыма от нацистов советская власть совершила акт геноцида и депортировала местное население – крымских татар. Среди них была и Саиде Арифова.

Несмотря на многочисленные доказательства и обращения спасенных людей Саиде так и не признали официально Праведницей народов мира и в списках Яд ва-Шем ее нет. Это связано с деятельностью антиукраинских лоббистов. Впрочем, имя Саиде Арифовой уважают и помнят.

В 2017 году история смелой женщины была экранизирована – фильм Ахтема Сеитаблаева "Чужая молитва" был выдвинут от Украины на "Оскар". Также лента была номинирована на украинскую "Золотую юлу".

Чествование героев в Украине

14 мая 2021 года в Украине впервые отметили на государственном уровне День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны. Такое решение было принято Верховной Радой в феврале 2021 года.

По словам одного из инициаторов этой законодательной инициативы, нардепа от "Слуги народа" Никиты Потураева, это один из величайших подвигов во время Второй мировой войны.

Это постановление служит, чтобы напомнить украинцам, как много наших предков героически делали одно из самых гуманных дел,

– рассказал политик.

Объединенная еврейская община Украины совместно с Украинским институтом исследования Холокоста ТКУМА создали проект, посвященный украинским Праведникам народов мира.

В нем собрана вся имеющаяся информация о героях в электронном виде.



Простые лица героев / Фото Портреты

Немало историй Праведников экранизированы. Самой известной лентой является "Список Шиндлера". Кроме того, это ленты "Консул из Бордо" о подвиге португальского дипломата Аристидеша Мендеша, который спас около 30 000 человек, "Жена смотрителя зоопарка" с Джессикой Честейн об истории Яна и Антонины Жабинских. Также эта тема проходит краеугольной в фильме Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".



Фильм польского режиссера Агнешки Холланд "В темноте", который был номинирован на премию "Оскар", рассказывает о Праведнике из Львова Леопольда Соху.

Много раз к теме Холокоста обращались и украинские художники. Это и упомянутая уже "Чужая молитва", а также многочисленные документальные ленты.

Документальный анимационный фильм "Человек с лицом" рассказывает о Праведнике из Ровно Иване Сухенко.

Фильм UA:Первый "Александра Шулежко. Судьба праведницы" рассказывает о тяжелой судьбе женщины, подвергшейся сталинским репрессиям как жена "врага народа", длительное время была несправедливо обвинена в сотрудничестве с нацистами, а в годы Второй мировой войны рисковала собственной жизнью, чтобы спасти евреев.

Краткие биографические видео-очерки об украинских праведниках собраны на сайте проекта "ПортретыUA".