День Военно-морских Сил Украины: лучшие поздравления с важным праздником
Профессиональный праздник военнослужащих и работников Военно-морских Сил ВСУ празднуют сегодня, 7 июля. Это важный день для украинских моряков, защищающих государство.
День Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины празднуют ежегодно в первое воскресенье июля. На этот раз праздник пришелся на 7 июля, пишет 24 Канал. Дата профессионального праздника часто менялась, и уже в 2015 году ее приняли окончательно.
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В этот день стоит поблагодарить и почтить работу украинских военных моряков, которые делают огромный вклад в победу государства. Поздравить защитников можно открытками.
Картинки-поздравления с Днем ВМС
Поздравление с Днем ВМС / Фото Сарненского районного совета
Поздравление с Днем ВМС / Фото Pokrovsk.City
Поздравление с Днем ВМС / Фото skynews.club
Поздравление с Днем ВМС / Фото "Праздники сегодня"
Поздравление с Днем ВМС / Фото ТСН