В Украине сегодня отмечают День ВМС: история праздника и поздравления военных

В Украине сегодня, 3 июля, отмечают День Военно-морских сил. В этом году юбилей – 30 лет возрождения современных ВМС.

В 2006 году президент Виктор Ющенко перенес праздник с 1 августа на первое воскресенье июля. Причина – морякам не нравилось то, что празднование обычно приходилось на будние дни, сообщает 24 канал.

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День ВМС Украины и Россия

Наших моряков также не устраивало то, что праздновать приходилось после празднования военно-морских сил России, корабли которых также базировались в Севастополе. Уже в 2008 году Ющенко отменил День Военно-Морских Сил и ввел День Флота на такую же дату.

Следующий президент, теперь уже беглец, Виктор Янукович придумал новую дату празднования. В 2011 году издал указ, которым перенес Дня флота в последнее воскресенье июля. Так украинцы начали отмечать праздник вместе с русскими военными моряками.

В 2015 году президент Петр Порошенко издал другой указ о праздновании Дня Военно-Морских Сил. Он снова вернул дату празднования в первое воскресенье июля. В 2022 году она пришлась на 3 июля. Так украинцы снова начали отмечать этот праздник отдельно от страны-агрессора.

Поздравление для моряков

Во время российской агрессии все виды войск в Украине показали свое мужество и героизм. Военно-морские силы – не исключение. Сегодня для них раздаются поздравления от коллег-военных и обычных украинцев, которые благодарны за службу.

Командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский пожелал крепкого моряцкого здоровья, удачи во всех начинаниях. Также – больше ярких побед с феерическими результатами, а главное – всегда возвращаться из походов в свои семьи целыми и невредимыми.

Море всегда закаляло и объединяло военные коллективы. Даже в мирное время от вашего единства зависели человеческие жизни. Враг имел несоизмеримое преимущество в численности корабельного и личного состава. Но вы продемонстрировали Украине и миру, что способны на невозможное,

– заметил Сырский.

Он также констатировал, что наши ВМС показали, как горят, тонут и двигаются в правильном направлении русские военные корабли.

Поздравил моряков и советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович. Как обычно, отличился оригинальными словами.

Первый после 1945 года по количеству затопленных кораблей противника флот мира – Военно-морские силы Украины. Все это достигнуто даже без выхода кораблей в море. Что будет, когда они выйдут, я даже боюсь представить,

– сказал он.

Арестович в день рождения флота пожелал ему многих и счастливых лет жизни.

ВМС возродились 30 лет назад

Поздравил своих подопечных и командующий Военно-Морскими Силами Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа. Дата этого года особенная, потому что исполняется 30 лет с момента возрождения современных ВМС. По словам командующего, еще год назад начали думать о праздничных мероприятиях. Все испортило русское вторжение.

Мужественные экипажи наших кораблей, катеров и судов умело и решительно защищают наше побережье, способствуют сухопутным войскам на приморском направлении, сбивают вражеские ракеты, самолеты и вертолеты.

– говорит Неежпапа.

Он также констатировал в приветствии, что такой войны, которую мы ведем с этими варварами, не вел никто в современном мире. Командующий ВМС заверил, что мы обязательно победим, потому что правда побеждает ложь всегда. Он поблагодарил моряков и пожелал, кроме всего, еще новых свершений для победы над Россией.

Креатив от Минобороны

Поздравили наших моряков Генштаб и Командование морской пехоты. А Министерство обороны Украины постаралось и создало креативное душевное видео для моряков. На нем наших героев приветствуют их детишки в форме моряка. А в подписи к видео выложили крылатые выражения, значение которых знают сами моряки.

Невероятное поздравление под песню: смотрите видео

Дети желают отцам новых побед и ждут возвращения родных домой живыми и здоровыми.

Кто еще поздравил моряков

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что сердечно поздравляет ВМС ВСУ с 30-летием создания и благодарит за службу, героизм, профессиональность и верную любовь к Украине.

Поздравление для боевых собратьев обнародовал также и командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев.

У украинского флота славная история. И во времена Киевской Руси, и во времена казачества – украинцы всегда демонстрировали отвагу на море,

– сказал он.

Поздравление Наева: смотрите видео

Присоединилась к поздравлениям и Кировоградская областная военная администрация.

Особый привет боевым командам СДК Юрий Олефиренко и ПСК Григорий Куропятников. Они наши. Мы друзья еще с мирного времени. Верим, что после Победы по-прежнему мы приедем к ребятам с гостинцами,

– признались в ОВА.

Также пожелали морякам мужества, храбрости и выдержки.

Украинских моряков поздравляет Великобритания

Посольство Великобритании также отметило этот праздничный день для наших ВМС. Уверили, что гордятся таким партнерством и дружбой.

"Сегодня, в День Военно-морских Сил ВСУ – и всегда – мы вместе!" – говорят в посольстве дружественной страны.

Как украинские моряки топят российские корабли

Одним из первых, радостных и легендарных потоплений стал корабль "Москва", который еще и ярко пылал. Над уничтожением вражеского флагмана поработали в ночь на 14 апреля. Ликвидировали благодаря ракетам "Нептун". Для россиян же это одно из самых позорных поражений развязанной ими войны.

А в порту временно оккупированного Бердянска наши моряки уничтожили большой десантный корабль России "Саратов". При этом большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Недавно оккупанты подняли "Саратов" со дна .

Порадовали украинцев моряки "большой рыбой" и в июне. Украинские воины Военно-морских сил ВСУ в ночь на 17 июня ликвидировали буксир оккупантов "Василий Бех". Его атаковали двумя ракетами системы "Гарпун".

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